Для поклонников Гарри Поттера — умеющего новый смартфон Xiaomi

Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition. Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила специальный выпуск телефона Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition. Версия смартфона с яркой сине-золотой задней крышкой, эмблемой Хогвартса и надписью "Гарри Поттер", имеет и более изощренные детали.

Об этом сообщил Tech Advisor.

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Дизайн

Вспышка камеры телефона имеет дизайн молнии и слово "Lumos" рядом. Фиолетовая часть задней панели также содержит иллюстрации холокраксов, в частности диадемы Ровены Рейвенкло и змеи Нагини.

Фото: Xiaomi

Характеристики

6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 на 512 ГБ.

Двойная камера 50 МП + 8 МП, 16 МП селфи-камера.

Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт.

Turbo 3 стал одним из первых телефонов, работающих на чипсетах Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Цена и доступность

Смартфон можно купить уже сейчас на Giztop за 499 долларов с доставкой по всему миру.

Фанаты, приобретаемые Turbo 3 Harry Potter Limited Edition, также получат презентационную коробку с дополнительными аксессуарами: значок школы Хогвартс, защитный чехол, специальное зарядное устройство и классическая тематика колледжа.

Фото: Xiaomi

Ранее Xiaomi выпустила стильный повербанк весом 93 г по цене 18 долларов. Также очень дешевый смартфон Xiaomi Redmi 12С вошел в ТОП-10 популярнейших телефонов мира.