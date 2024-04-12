Для поклонников Гарри Поттера — умеющего новый смартфон Xiaomi

Xiaomi выпустила смартфон с причудливым дизайном для поклонников Гарри Поттера
Компания Xiaomi представила специальный выпуск телефона Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition. Версия смартфона с яркой сине-золотой задней крышкой, эмблемой Хогвартса и надписью "Гарри Поттер", имеет и более изощренные детали.
Об этом сообщил Tech Advisor.
Дизайн
Вспышка камеры телефона имеет дизайн молнии и слово "Lumos" рядом. Фиолетовая часть задней панели также содержит иллюстрации холокраксов, в частности диадемы Ровены Рейвенкло и змеи Нагини.
Характеристики
- 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 на 512 ГБ.
- Двойная камера 50 МП + 8 МП, 16 МП селфи-камера.
- Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт.
Turbo 3 стал одним из первых телефонов, работающих на чипсетах Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.
Цена и доступность
Смартфон можно купить уже сейчас на Giztop за 499 долларов с доставкой по всему миру.
Фанаты, приобретаемые Turbo 3 Harry Potter Limited Edition, также получат презентационную коробку с дополнительными аксессуарами: значок школы Хогвартс, защитный чехол, специальное зарядное устройство и классическая тематика колледжа.
Ранее Xiaomi выпустила стильный повербанк весом 93 г по цене 18 долларов. Также очень дешевый смартфон Xiaomi Redmi 12С вошел в ТОП-10 популярнейших телефонов мира.
Читайте Новини.LIVE!