Для прихильників Гаррі Поттера — що вміє новий смартфон Xiaomi

Xiaomi випустила смартфон з вигадливим дизайном для прихильників Гаррі Поттера
Xiaomi представила спеціальний випуск телефона Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition. Версія смартфона з яскравою синьо-золотою задньою кришкою, емблемою Гоґвортсу та написом "Гаррі Поттер", має й витонченіші деталі.
Про це повідомив Tech Advisor.
Дизайн
Спалах камери телефона має дизайн блискавки та словом "Lumos" поруч. Фіолетова частина задньої панелі також містить ілюстрації горокраксів, зокрема діадеми Ровени Рейвенкло та змії Наґіні.
Характеристики
- 6,67-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
- Процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.
- 16 ГБ оперативки LPDDR5X, накопичувач UFS 4.0 на 512 ГБ.
- Подвійна камера 50 МП + 8 МП, 16 МП селфі-камера.
- Акумулятор 5000 мАг, швидка зарядка 90 Вт.
Зазначимо, що Turbo 3 став один з перших телефонів, який працює на чипсетах Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.
Ціна та доступність
Смартфон можна придбати вже зараз на Giztop за 499 доларів з доставкою по всьому світу.
Фанати, які купують Turbo 3 Harry Potter Limited Edition, також отримають презентаційну коробку з додатковими аксесуарами: значок школи Гоґвортс, захисний чохол, спеціальний зарядний пристрій і класична тематика коледжу.
Раніше Xiaomi випустила стильний повербанк вагою 93 г за ціною 18 доларів. Також дуже дешевий смартфон Xiaomi Redmi 12С увійшов до ТОП-10 найпопулярніших телефонів світу.
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