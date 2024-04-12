Для прихильників Гаррі Поттера — що вміє новий смартфон Xiaomi

Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition. Фото: Xiaomi

Xiaomi представила спеціальний випуск телефона Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition. Версія смартфона з яскравою синьо-золотою задньою кришкою, емблемою Гоґвортсу та написом "Гаррі Поттер", має й витонченіші деталі.

Про це повідомив Tech Advisor.

Читайте також:

Дизайн

Спалах камери телефона має дизайн блискавки та словом "Lumos" поруч. Фіолетова частина задньої панелі також містить ілюстрації горокраксів, зокрема діадеми Ровени Рейвенкло та змії Наґіні.





Фото: Xiaomi

Характеристики

6,67-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

Процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

16 ГБ оперативки LPDDR5X, накопичувач UFS 4.0 на 512 ГБ.

Подвійна камера 50 МП + 8 МП, 16 МП селфі-камера.

Акумулятор 5000 мАг, швидка зарядка 90 Вт.

Зазначимо, що Turbo 3 став один з перших телефонів, який працює на чипсетах Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Ціна та доступність

Смартфон можна придбати вже зараз на Giztop за 499 доларів з доставкою по всьому світу.

Фанати, які купують Turbo 3 Harry Potter Limited Edition, також отримають презентаційну коробку з додатковими аксесуарами: значок школи Гоґвортс, захисний чохол, спеціальний зарядний пристрій і класична тематика коледжу.

Фото: Xiaomi

Раніше Xiaomi випустила стильний повербанк вагою 93 г за ціною 18 доларів. Також дуже дешевий смартфон Xiaomi Redmi 12С увійшов до ТОП-10 найпопулярніших телефонів світу.