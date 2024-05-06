iPhone 17 — аналітик назвав основні характеристики лінійки 2025 року

З’явиться надтонкий iPhone 17. Фото: techradar.com

За інформацією відомого аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple планує серйозні зміни для лінійки iPhone 17. Компанія представить новий iPhone 17 Slim, який замінить модель Plus.

Про це написав 9to5Mac.

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Лінійка iPhone 17 матиме такий вигляд:

iPhone 17: 6,1-дюймовий дисплей

iPhone 17 Slim: 6,6-дюймовий дисплей

iPhone 17 Pro: 6,3-дюймовий дисплей

iPhone 17 Pro Max: 6,9-дюймовий дисплей

iPhone 17, iPhone 17 Slim і iPhone 17 Pro матимуть "складніший" алюмінієвий дизайн. iPhone 17 Pro Max виготовлятиметься з титану. У iPhone 17 Pro Max також буде звужений динамічний острів. Інші моделі збережуть чинний дизайн.

Менший Dynamic Island на iPhone 17 Pro Max стане можливим завдяки новій технології metalens для датчика наближення. Ця ж технологія допоможе Apple різко зменшити розмір датчика Face ID.

iPhone 17 Slim запропонує "тонкий дизайн", — пише Пу. Інших подробиць аналітик не повідомляє.

Характеристики iPhone 17

iPhone 17 і iPhone 17 Slim: 8 ГБ оперативної пам’яті, чип A18 або A19

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: 12 ГБ оперативної пам’яті, чип A19 Pro

Зараз iPhone 15 і iPhone 15 Plus мають 6 ГБ оперативної пам’яті, тоді як iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max — 8 ГБ оперативки.

В iPhone 16 цього року Apple надасть 8 ГБ для всієї лінійки. Потім, за словами Пу, роздвоєння повернеться у 2025 році.

За словами Пу, усі чотири моделі iPhone 17 матимуть 24 МП фронтальні камери. Це помітне оновлення порівняно з чинними 12 МП камерами, які використовує Apple.

Раніше ми писали, навіщо Apple збільшить дисплей iPhone 16 Pro. Також повідомляли, яким буде майбутній iPhone 16 Pro Max.