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Нові деталі дизайну iPhone 2024 — які сюрпризи готує Apple

27 квітня 2024 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нові деталі дизайну iPhone 2024 — які сюрпризи готує Apple
Чоловік тримає в руках iPhone. Фото: jabko.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мережею не припиняє ширитись інформація про те, якою насправді буде нова модель смартфона iPhone 16. Інсайдер DuanRui показав фото гаджетів зі збільшеними розмірами. 

Відповідні зображення DuanRui оприлюднив у соцмережі Х в четвер, 25 квітня.

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Яким буде iPhone 16

Згідно з фото, розміри екранів iPhone 16 Pro і 16 Pro Max збільшать – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно, що підтверджує ранні чутки.

Яким буде iPhone 16 в 2024 році
Нові моделі iPhone 16. Фото: twitter.com/duanrui1205
Яким буде iPhone 16 у 2024 році
Нові моделі iPhone 16. Фото: twitter.com/duanrui1205

Також базові моделі 16 і 16+ матимуть вертикальні камери з двома круглими модулями, що таким чином повторює дизайн iPhone 11. Pro-моделі залишаться з трьома об'єктивами, а кнопка "Дія" буде у всіх моделей.

Яким буде iPhone 16 у 2024 році
Нові моделі iPhone 16. Фото: MacRumors

Як відомо, презентація нового iPhone має відбутись у вересні 2024 року. Однак попри це користувачі діляться в мережі інформацією щодо змін у новій моделі. Так, за даними одного з інсайдерів, Apple в iPhone 16 поверне дизайн одинадцятого айфона. Ще один фахівець зазначав, що значних змін в iPhone 16 не буде, адже головні оновлення переносяться на 2025 рік.

Крім того, писали також, що в смартфоні має з'явитися нова кнопка, яка буде в усіх моделях, і має покращити роботу камери. Відомо навіть яким буде iPhone 17, що з'явиться в 2025 році.

Нагадаємо, що один із магазинів мобільної техніки представив топ-3 моделі iPhone найпопулярніші в Україні у 2024 році.

Apple
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