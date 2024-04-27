Нові деталі дизайну iPhone 2024 — які сюрпризи готує Apple
Мережею не припиняє ширитись інформація про те, якою насправді буде нова модель смартфона iPhone 16. Інсайдер DuanRui показав фото гаджетів зі збільшеними розмірами.
Відповідні зображення DuanRui оприлюднив у соцмережі Х в четвер, 25 квітня.
Яким буде iPhone 16
Згідно з фото, розміри екранів iPhone 16 Pro і 16 Pro Max збільшать – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно, що підтверджує ранні чутки.
Також базові моделі 16 і 16+ матимуть вертикальні камери з двома круглими модулями, що таким чином повторює дизайн iPhone 11. Pro-моделі залишаться з трьома об'єктивами, а кнопка "Дія" буде у всіх моделей.
Як відомо, презентація нового iPhone має відбутись у вересні 2024 року. Однак попри це користувачі діляться в мережі інформацією щодо змін у новій моделі. Так, за даними одного з інсайдерів, Apple в iPhone 16 поверне дизайн одинадцятого айфона. Ще один фахівець зазначав, що значних змін в iPhone 16 не буде, адже головні оновлення переносяться на 2025 рік.
Крім того, писали також, що в смартфоні має з'явитися нова кнопка, яка буде в усіх моделях, і має покращити роботу камери. Відомо навіть яким буде iPhone 17, що з'явиться в 2025 році.
Нагадаємо, що один із магазинів мобільної техніки представив топ-3 моделі iPhone найпопулярніші в Україні у 2024 році.
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