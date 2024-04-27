Нові деталі дизайну iPhone 2024 — які сюрпризи готує Apple

Чоловік тримає в руках iPhone. Фото: jabko.ua

Мережею не припиняє ширитись інформація про те, якою насправді буде нова модель смартфона iPhone 16. Інсайдер DuanRui показав фото гаджетів зі збільшеними розмірами.

Відповідні зображення DuanRui оприлюднив у соцмережі Х в четвер, 25 квітня.

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Яким буде iPhone 16

Згідно з фото, розміри екранів iPhone 16 Pro і 16 Pro Max збільшать – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно, що підтверджує ранні чутки.

Нові моделі iPhone 16. Фото: twitter.com/duanrui1205

Нові моделі iPhone 16. Фото: twitter.com/duanrui1205

Також базові моделі 16 і 16+ матимуть вертикальні камери з двома круглими модулями, що таким чином повторює дизайн iPhone 11. Pro-моделі залишаться з трьома об'єктивами, а кнопка "Дія" буде у всіх моделей.

Нові моделі iPhone 16. Фото: MacRumors

Як відомо, презентація нового iPhone має відбутись у вересні 2024 року. Однак попри це користувачі діляться в мережі інформацією щодо змін у новій моделі. Так, за даними одного з інсайдерів, Apple в iPhone 16 поверне дизайн одинадцятого айфона. Ще один фахівець зазначав, що значних змін в iPhone 16 не буде, адже головні оновлення переносяться на 2025 рік.

Крім того, писали також, що в смартфоні має з'явитися нова кнопка, яка буде в усіх моделях, і має покращити роботу камери. Відомо навіть яким буде iPhone 17, що з'явиться в 2025 році.

Нагадаємо, що один із магазинів мобільної техніки представив топ-3 моделі iPhone найпопулярніші в Україні у 2024 році.