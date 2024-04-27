Новые детали дизайна iPhone 2024 — какие сюрпризы готовит Apple

Мужчина держит в руках iPhone. Фото: jabko.ua

Сетью не прекращает распространяться информация о том, какой действительно будет новая модель смартфона iPhone 16. Инсайдер DuanRui показал фото гаджетов с увеличенными размерами.

Соответствующие изображения DuanRui опубликовал в соцсети Х в четверг, 25 апреля.

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Согласно фото, размеры экранов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличат — с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюйма соответственно, что подтверждает ранние слухи.

Новые модели iPhone 16. Фото: twitter.com/duanrui1205

Новые модели iPhone 16. Фото: twitter.com/duanrui1205

Также базовые модели 16 и 16+ будут иметь вертикальные камеры с двумя круглыми модулями, что таким образом повторяет дизайн iPhone 11. Pro-модели останутся с тремя объективами, а кнопка "Действие" будет у всех моделей.

Новые модели iPhone 16. Фото: MacRumors

Как известно, презентация нового iPhone должна пройти в сентябре 2024 года. Однако, несмотря на это, пользователи делятся в сети информацией об изменениях в новой модели. Так, по данным одного из инсайдеров, Apple в iPhone 16 вернет дизайн одиннадцатого айфона. Еще один специалист отмечал, что значительных изменений в iPhone 16 не будет, ведь главные обновления переносятся на 2025 год.

Кроме того, писали также, что в смартфоне должна появиться новая кнопка, которая будет во всех моделях, и улучшит работу камеры. Известно даже каким будет iPhone 17, который появится в 2025 году.

Напомним, что один из магазинов мобильной техники представил топ-3 модели iPhone самые популярные в Украине в 2024 году.