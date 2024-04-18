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Які моделі iPhone найпопулярніші в Україні у 2024 році — ТОП-3

18 квітня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Експерти назвали найпопулярніші моделі iPhone в Україні у 2024 році
iPhone 15 на прилавку магазина. Фото: counterpointresearch.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

За даними сайту інтернет-магазину авторизованого продавця Apple в Україні, найбільшим попит мають iPhone 11, 13 та 15 серій. Отже, спостерігається споживацький інтерес до смартфонів Apple в усіх цінових категоріях.

Про це повідомило "Файне місто".

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iPhone 15 Pro Max

Які моделі iPhone найпопулярніші в Україні у 2024 році — ТОП-3 - фото 1
Фото: cnn.com

Переваги найдорожчого смартфона Apple в очах покупців.

  • Титановий корпус надав телефону по-справжньому преміальний вигляд.
  • Процесор Apple A17 Pro може впоратися з будь-якими навантаженнями та режимом багатозадачності.
  • Перископічна камера з 5-кратним оптичним зумом.
  • Смартфон вражає тривалістю автономної роботи, хоча за показником місткості його акумулятор поступається навіть дешевшим китайським конкурентам.

iPhone 13

Які моделі iPhone найпопулярніші в Україні у 2024 році — ТОП-3 - фото 2
Фото: gsmarena.com

Ідеальне поєднання доступної ціни та характеристик телефона лінійки 2021 року.

  • Великий та яскравий 6,1-дюймовий OLED екран.
  • Процесор Apple A15 Bionic.
  • Акумулятор на 3227 мАг.
  • Фірмова система з двох камер 12 та 12 МП зі світлочутливим сенсором та оптичною стабілізацією.
  • Можливість оновлення операційної систему до останньої версії iOS 17.4.

iPhone 11

Які моделі iPhone найпопулярніші в Україні у 2024 році — ТОП-3 - фото 3
Фото: zdnet.com

Найдешевша з доступних моделей, які досі офіційно виробляє Apple.

  • Флагман 2019 року досі актуальний та посідає високі позиції у  порівняльних тестах.
  • Базовий iPhone 11 чудовий вибір, якщо шукати недорогий, але потужний смартфон.

Раніше ми писали, навіщо Apple збільшить дисплей iPhone 16 Pro. Також повідомляли, яким буде майбутній iPhone 16 Pro Max.

Apple
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Україна
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