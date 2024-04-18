Експерти назвали найпопулярніші моделі iPhone в Україні у 2024 році

iPhone 15 на прилавку магазина. Фото: counterpointresearch.com

За даними сайту інтернет-магазину авторизованого продавця Apple в Україні, найбільшим попит мають iPhone 11, 13 та 15 серій. Отже, спостерігається споживацький інтерес до смартфонів Apple в усіх цінових категоріях.

Про це повідомило "Файне місто".

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iPhone 15 Pro Max

Фото: cnn.com

Переваги найдорожчого смартфона Apple в очах покупців.

Титановий корпус надав телефону по-справжньому преміальний вигляд.

Процесор Apple A17 Pro може впоратися з будь-якими навантаженнями та режимом багатозадачності.

Перископічна камера з 5-кратним оптичним зумом.

Смартфон вражає тривалістю автономної роботи, хоча за показником місткості його акумулятор поступається навіть дешевшим китайським конкурентам.

iPhone 13

Фото: gsmarena.com

Ідеальне поєднання доступної ціни та характеристик телефона лінійки 2021 року.

Великий та яскравий 6,1-дюймовий OLED екран.

Процесор Apple A15 Bionic.

Акумулятор на 3227 мАг.

Фірмова система з двох камер 12 та 12 МП зі світлочутливим сенсором та оптичною стабілізацією.

Можливість оновлення операційної систему до останньої версії iOS 17.4.

iPhone 11

Фото: zdnet.com

Найдешевша з доступних моделей, які досі офіційно виробляє Apple.

Флагман 2019 року досі актуальний та посідає високі позиції у порівняльних тестах.

Базовий iPhone 11 чудовий вибір, якщо шукати недорогий, але потужний смартфон.

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