Эксперты назвали самые популярные модели iPhone в Украине в 2024 году

iPhone 15 на прилавке магазина. Фото: counterpointresearch.com

По данным сайта интернет-магазина авторизованного продавца Apple в Украине, наибольшим спросом пользуются iPhone 11, 13 и 15 серий. Следовательно, наблюдается потребительский интерес к смартфонам Apple во всех ценовых категориях.

Об этом сообщило "Файне місто".

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iPhone 15 Pro Max

Фото: cnn.com

Преимущества дорогого смартфона Apple в глазах покупателей.

Титановый корпус придал телефону по-настоящему премиальный вид.

Процессор Apple A17 Pro может справиться с любой нагрузкой и режимом многозадачности.

Перископическая камера с 5-кратным оптическим зумом.

Смартфон поражает продолжительностью автономной работы, хотя по показателю емкости его аккумулятор уступает даже более дешевым китайским конкурентам.

iPhone 13

Фото: gsmarena.com

Идеальное сочетание доступной цены и характеристик телефона линейки 2021 года.

Большой и яркий 6,1-дюймовый экран OLED.

Процессор Apple A15 Bionic.

Аккумулятор на 3227 мАч.

Фирменная система двух камер 12 и 12 МП со светочувствительным сенсором и оптической стабилизацией.

Возможность обновления операционной системы до последней версии iOS 17.4.

iPhone 11

Фото: zdnet.com

Самая дешевая из доступных моделей, которые до сих пор официально производит Apple.

Флагман 2019 года до сих пор актуален и занимает высокие позиции в сравнительных тестах.

Базовый iPhone 11 отличный выбор, если искать недорогой, но мощный смартфон.

Ранее мы писали, зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro. Также сообщалось, каким будет будущий iPhone 16 Pro Max.