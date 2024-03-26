Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow В мережі показали Motorola Edge 50 Fusion — яким буде новий бюджетний смартфон arrow

В мережі показали Motorola Edge 50 Fusion — яким буде новий бюджетний смартфон

26 березня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Бюджетний Motorola Edge 50 Fusion показали напередодні презентації — подробиці
Motorola Edge 50 Pro. Фото: vakilsearch.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Очікується, що 3 квітня Motorola на заході в Індії представить новий телефон Edge 50 Pro, але стало відомо, що там презентують ще й довгоочікуваний бюджетний смартфон Edge 50 Fusion. Також з'явився офіційний рендер пристрою, який дає уявлення про вигляд гаджета.

Про це повідомила GSMarena.

Читайте також:

Характеристики Edge 50 Fusion

  • Чип Snapdragon 6 Gen 1.
  • 8 ГБ / 256 ГБ.
  • 6,7-дюймовий POLED-дисплей
  • Акумулятор 5000 мАг.
  • Зарядка 68 Вт.
  • Захист IP68.
  • Основна камера 50 МП.
  • Селфі-камера 32 МП.
  • Захисне скло Gorilla Glass 5
null
Офіційний рендер Motorola Edge 50 Fusion.

Він буде доступний у кольорах Ballad Blue, Peacock Pink та Tidal Teal.

Ціна поки що не розголошується, але очікується, що вона становитиме близько 300 доларів.

Раніше ми порівнювали смартфони Motorola Razr 2023 та Samsung Galaxy Z Flip 5, а також — Galaxy Z Flip5 та Motorola Razr+.

телефони
гаджети
технології
смартфон
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК