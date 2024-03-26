Бюджетний Motorola Edge 50 Fusion показали напередодні презентації — подробиці

Motorola Edge 50 Pro. Фото: vakilsearch.com

Очікується, що 3 квітня Motorola на заході в Індії представить новий телефон Edge 50 Pro, але стало відомо, що там презентують ще й довгоочікуваний бюджетний смартфон Edge 50 Fusion. Також з'явився офіційний рендер пристрою, який дає уявлення про вигляд гаджета.

Про це повідомила GSMarena.

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Характеристики Edge 50 Fusion

Чип Snapdragon 6 Gen 1.

8 ГБ / 256 ГБ.

6,7-дюймовий POLED-дисплей

Акумулятор 5000 мАг.

Зарядка 68 Вт.

Захист IP68.

Основна камера 50 МП.

Селфі-камера 32 МП.

Захисне скло Gorilla Glass 5

Офіційний рендер Motorola Edge 50 Fusion.

Він буде доступний у кольорах Ballad Blue, Peacock Pink та Tidal Teal.

Ціна поки що не розголошується, але очікується, що вона становитиме близько 300 доларів.

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