Apple попередила користувачів iPhone про масштабну шпигунську атаку

Смартфон iPhone в руках людини. Фото: Pexels

Компанія Apple надіслала повідомлення про можливі загрози для користувачів iPhone у 92 країнах, попереджаючи їх, що вони могли стати ціллю зловмисників. Проте наразі не відомо, чи включена Україна до цього переліку.

Про це повідомляє Techcrunch у четвер, 11 квітня.

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Масштабна шпигунська атака

"Apple виявила, що ви стали жертвою атаки шпигунського ПЗ, яке намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов'язаний із вашим Apple ID. Ця атака, найімовірніше, націлена саме на вас через те, ким ви є або чим займаєтеся. Будь ласка, поставтеся до цього попередження серйозно", — йдеться в повідомленні, яке Apple розіслала своїм клієнтам.

Корпорація не повідомила, хто стоїть за атаками, однак порадила своїм користувачам активувати на смартфоні захист Lockdown Mode. Також вона просить не вводити дані свого Apple ID на неперевірених сайтах і в таких запитах із чужими поштами.

Відомо, що виробник iPhone вже не раз надсилав подібні попередження. Починаючи з 2021 року, користувачі з більш ніж 150 країн отримували повідомлення про загрози від шпигунського програмного забезпечення, згідно з оновленою сторінкою підтримки Apple.

Важливо відзначити, що атаки зловмисників на різноманітні популярні пристрої по всьому світу, зокрема виробництва Apple, стали не рідкістю. У лютому експерти з безпеки виявили перший у своєму роді троян для пристроїв на базі iOS, який був розроблений для викрадення біометричних даних користувачів.

Нагадаємо, уряд США порушив масштабну антимонопольну справу проти Apple, стверджуючи, що технологічний гігант незаконно перешкоджав конкуренції, обмежуючи доступ до свого програмного та апаратного забезпечення. Ця справа фактично стосується основних продуктів і сервісів компанії, включаючи її службу iMessage і служби синхронізації iPhone та Apple Watch.

Також інсайдер Tech_Reve опублікував на X дорожню карту продуктів Apple, яка була отримана, як заявлено, від Samsung Securities. Ця дорожня карта показує, коли користувачі побачать низку довгоочікуваних гаджетів компанії.