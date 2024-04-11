Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Apple попередила користувачів iPhone про масштабну шпигунську атаку arrow

Apple попередила користувачів iPhone про масштабну шпигунську атаку

11 квітня 2024 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Apple попередила користувачів iPhone про масштабну шпигунську атаку
Смартфон iPhone в руках людини. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Компанія Apple надіслала повідомлення про можливі загрози для користувачів iPhone у 92 країнах, попереджаючи їх, що вони могли стати ціллю зловмисників. Проте наразі не відомо, чи включена Україна до цього переліку.

Про це повідомляє Techcrunch у четвер, 11 квітня.

Читайте також:

Масштабна шпигунська атака

"Apple виявила, що ви стали жертвою атаки шпигунського ПЗ, яке намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов'язаний із вашим Apple ID. Ця атака, найімовірніше, націлена саме на вас через те, ким ви є або чим займаєтеся. Будь ласка, поставтеся до цього попередження серйозно", — йдеться в повідомленні, яке Apple розіслала своїм клієнтам.

Корпорація не повідомила, хто стоїть за атаками, однак порадила своїм користувачам активувати на смартфоні захист Lockdown Mode. Також вона просить не вводити дані свого Apple ID на неперевірених сайтах і в таких запитах із чужими поштами.

Відомо, що виробник iPhone вже не раз надсилав подібні попередження. Починаючи з 2021 року, користувачі з більш ніж 150 країн отримували повідомлення про загрози від шпигунського програмного забезпечення, згідно з оновленою сторінкою підтримки Apple.

Важливо відзначити, що атаки зловмисників на різноманітні популярні пристрої по всьому світу, зокрема виробництва Apple, стали не рідкістю. У лютому експерти з безпеки виявили перший у своєму роді троян для пристроїв на базі iOS, який був розроблений для викрадення біометричних даних користувачів.

Нагадаємо, уряд США порушив масштабну антимонопольну справу проти Apple, стверджуючи, що технологічний гігант незаконно перешкоджав конкуренції, обмежуючи доступ до свого програмного та апаратного забезпечення. Ця справа фактично стосується основних продуктів і сервісів компанії, включаючи її службу iMessage і служби синхронізації iPhone та Apple Watch.

Також інсайдер Tech_Reve опублікував на X дорожню карту продуктів Apple, яка була отримана, як заявлено, від Samsung Securities. Ця дорожня карта показує, коли користувачі побачать низку довгоочікуваних гаджетів компанії.

шпигунство
хакери
Apple
iPhone
єСмартфон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб