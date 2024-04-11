Apple предупредила пользователей iPhone о масштабной шпионской атаке

Смартфон iPhone в руках человека. Фото: Pexels

Компания Apple направила сообщения о возможных угрозах для пользователей iPhone в 92 странах, предупреждая их, что они могли стать целью злоумышленников. Однако пока неизвестно, включена ли Украина в этот перечень.

Об этом сообщает Techcrunch в четверг, 11 апреля.

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Масштабная шпионская атака

"Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь. Пожалуйста, отнеситесь к этому предупреждению серьезно", — говорится в сообщении, которое Apple разослала своим клиентам.

Корпорация не сообщила, кто стоит за атаками, однако посоветовала своим пользователям активировать на смартфоне защиту Lockdown Mode. Также она просит не вводить данные своего Apple ID на непроверенных сайтах и в таких запросах с чужими почтами.

Известно, что производитель iPhone уже не раз присылал подобные предупреждения. Начиная с 2021 года, пользователи из более чем 150 стран получали уведомления об угрозах от шпионского программного обеспечения, согласно обновленной странице поддержки Apple.

Важно отметить, что атаки злоумышленников на разнообразные популярные устройства по всему миру, в частности производства Apple, стали не редкостью. В феврале эксперты по безопасности обнаружили первый в своем роде троян для устройств на базе iOS, который был разработан для похищения биометрических данных пользователей.

Напомним, правительство США возбудило масштабное антимонопольное дело против Apple, утверждая, что технологический гигант незаконно препятствовал конкуренции, ограничивая доступ к своему программному и аппаратному обеспечению. Это дело фактически касается основных продуктов и сервисов компании, включая ее службу iMessage и службы синхронизации iPhone и Apple Watch.

Также инсайдер Tech_Reve опубликовал на X дорожную карту продуктов Apple, которая была получена, как заявлено, от Samsung Securities. Эта дорожная карта показывает, когда пользователи увидят ряд долгожданных гаджетов компании.