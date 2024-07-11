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Apple попереджає власників iPhone про шпигунські атаки — в чому полягає загроза

11 липня 2024 13:51
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Apple прпереджає про кібератаку на iPhone
Чоловік з iPhone у руці. Фото ілюстративне: Macworld
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Технологічний гігант Apple попереджає користувачів iPhone у 98 країнах про шпигунські атаки. При цьому компанія не уточнює, хто здійснює ці протиправні дії.

Про це повідомляє Forbes у четвер, 11 липня.

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"Apple виявила, що ви стали об’єктом атаки найманого шпигунського програмного забезпечення, яке намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов’язаний з вашим Apple ID -xxx-", — говориться у повідомленні.

У попередженні не уточнюэться, ким здійснені ці злочинні дії, розсилаючи шкідливі повідомлення власникам iPhone.

Атака, скоріш за все, націлена на окремих користувачів через їхню діяльність. У жовтні 2023 року Apple надіслала подібні попередження кільком медійникам і політикам в Індії. Пізніше на їхніх iPhone виявили шпигунське програмного забезпечення. 

Раніше ми повідомляли, що засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що заборонить використання пристроїв Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований штучний інтелект OpenAI на рівні операційної системи.

Користувачі Apple зможуть відправляти гроші один одному, просто доторкнувшись своїм iPhone до іншого iPhone або iWatch, завдяки новій функції Tap to Cash.

шпигунство хакери Apple iPhone технології кібербезпека

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