Apple прпереджає про кібератаку на iPhone

Чоловік з iPhone у руці. Фото ілюстративне: Macworld

Технологічний гігант Apple попереджає користувачів iPhone у 98 країнах про шпигунські атаки. При цьому компанія не уточнює, хто здійснює ці протиправні дії.

Про це повідомляє Forbes у четвер, 11 липня.

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Шпигунські атаки на iPhone

"Apple виявила, що ви стали об’єктом атаки найманого шпигунського програмного забезпечення, яке намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов’язаний з вашим Apple ID -xxx-", — говориться у повідомленні.

У попередженні не уточнюэться, ким здійснені ці злочинні дії, розсилаючи шкідливі повідомлення власникам iPhone.

Атака, скоріш за все, націлена на окремих користувачів через їхню діяльність. У жовтні 2023 року Apple надіслала подібні попередження кільком медійникам і політикам в Індії. Пізніше на їхніх iPhone виявили шпигунське програмного забезпечення.

Раніше ми повідомляли, що засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що заборонить використання пристроїв Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований штучний інтелект OpenAI на рівні операційної системи.

Користувачі Apple зможуть відправляти гроші один одному, просто доторкнувшись своїм iPhone до іншого iPhone або iWatch, завдяки новій функції Tap to Cash.