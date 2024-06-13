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Apple вдосконалює грошові перекази між користувачами — що відомо про Tap to Cash

13 червня 2024 09:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Спрощений спосіб переказу коштів через iPhone або iWatch — переваги нової функції від Apple
Телефони в руках. Фото: x.com/theapplehub
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Користувачі Apple зможуть відправляти гроші один одному, просто доторкнувшись своїм iPhone до іншого iPhone або iWatch, завдяки новій функції Tap to Cash. Після оновлення операційної системи, смартфони від Apple отримають можливість безконтактних платежів.

Про це сказано на порталі компанії.

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Детальніше про Tap to Cash від Apple

За допомогою Tap to Cash користувачі можуть надсилати й отримувати кошти, тримаючи разом два пристрої iPhone. Наприклад, Tap to Cash можна використати, щоб повернути комусь гроші за вечерю.

Як повідомила компанія Apple, нова функція переказу коштів дозволяє здійснювати транзакції без розкриття особистої інформації. Крім того, вся платіжна інформація зберігається на спеціальному чіпі Secure Element, що гарантує конфіденційність користувачів, оскільки компанія не зберігає деталі транзакцій.

Восени, з виходом нових гаджетів Apple, нова функція буде доступна в iOS 18 і WatchOS 11. Наразі ці операційні системи доступні лише у бета-версіях для розробників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на щорічній конференції Worldwide Developers Conference (WWDC) в Каліфорнії компанія Apple анонсувала чимало новинок. Зокрема, для власників планшетів iPad розробники анонсували новий додаток, якого чекали 14 років.

Ми також писали, що компанія Apple створила нову програму штучного інтелекту Apple Intelligence, яка змінить взаємодію користувачів із технологіями. Щоправда, поки що штучний інтелект буде англомовним і доступним лише у США.

iPhone
грошові перекази
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Apple
технології
гроші

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