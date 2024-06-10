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Головна arrow Smart arrow Цього чекали 14 років — Apple анонсував новий додаток для iPad arrow

Цього чекали 14 років — Apple анонсував новий додаток для iPad

10 червня 2024 22:17
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Стас Кожушко
Редактор
Apple розробив новий додаток для планшета iPad
Користувачка планшету. Фото: Pexels
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На щорічній конференції Worldwide Developers Conference (WWDC), яка проходить в місті Купертіно (Каліфорнія, США) компанія Apple анонсувало чимало новинок. Так, зокрема, для власників планшетів iPad розробники підготували довгоочікуваний сюрприз.

Трансляція презентації пройшла на YouTube-каналі Apple

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Новинка в iPad 

Розробники анонсували оновлення операційної системи iOS 18. Воно стосується не тільки iPhone, але й інших гаджетів компанії Apple. Так, наприклад, серед гучних нововведень: вперше за 14 років в iPad з’явиться калькулятор. 

iPad калькулятор
Калькулятор в новій операційній системі iPad iOS 18. Фото: X/theapplehub

Новий додаток "Калькулятор" здатний не лише виконувати базові розрахунки, а й вирішувати рівняння, а також найпростіші завдання з фізики. Також покращено функцію розпізнавання рукописного введення, яка тепер може виправляти помилки та видаляти текст закреслюванням.

У iPadOS 18 був реалізований редизайн, аналогічний iOS 18, а також Game Mode для ігор, функція віддаленого керування в Share Play та оновлений дизайн стандартних програм.

iPad калькулятор
Новинка від Apple. Фото: X/theapplehubФото: X/theapplehub
iPad новинки 2024
Головні новинки в операційній системі iOS 18 для iPad. Фото: X/theapplehubФото: X/theapplehub

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що компанія Microsoft планує звільнити сотні працівників. Також ми писали, що компанія Nvidia стала однією з найдорожчих у світі.

iPad
компанії
програмне забезпечення
Apple

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