Apple анонсував новинки в операційній системі iOS 18

Голова Apple Том Кук. Фото: Reuters

В американському штаті Каліфорнія стартувала щорічна конференція Worldwide Developers Conference (WWDC), яка проводиться компанією Apple. На ній анонсували одне зі своїх найбільших оновлень — iOS 18.

Трансляція презентації пройшла на YouTube-каналі Apple.

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Що нового в оновленні iOS 18

В новій операційній системі стало доступно більше можливостей для персоналізації головного екрану та центру керування. У центрі керування з'явилися додаткові сторінки, які користувачі зможуть регулювати, розміщуючи більше елементів. Крім того, користувачі мають можливість додавати на сторінки швидкого доступу іконки сторонніх програм.

Програму "Фото" в iOS 18 значно змінили. В Apple повідомили, що зміни програми стали найбільшими за її час існування. Додали спільну стрічку знімків та колекції, зібрані з різних тем чи дат. Добірки формуються в реальному часі. Користувачі iOS 18 зможуть регулювати розташування колекцій, щоб отримати найшвидший доступ.

Головні новинки в операційній системі iOS 18. Фото: X/theapplehub

У програмі "Повідомлення" (IMessage) з'явилася можливість надсилати відкладені повідомлення та форматувати текст. Користувачі iPhone під керуванням iOS 18 можуть застосовувати різні ефекти до повідомлень. Вони відображатимуться в інших користувачів месенджера iMessage.

У iOS 18 додали ігровий режим. У ньому фонова активність інших програм знижується. Це дозволяє підвищити частоту кадрів у запущених іграх.

Що ще нового в iOS 18

Siri можна буде відповісти всього кивком в AirPods.

Будь-яку програму можна сховати під відбиток пальця або FaceID.

У додатку Wallet додали можливість надсилати гроші, прикладаючи один iPhone до іншого.

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