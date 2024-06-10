Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Новинки від Apple — що буде в оновленні iOS 18 arrow

Новинки від Apple — що буде в оновленні iOS 18

10 червня 2024 21:41
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Apple анонсував новинки в операційній системі iOS 18
Голова Apple Том Кук. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В американському штаті Каліфорнія стартувала щорічна конференція Worldwide Developers Conference (WWDC), яка проводиться компанією Apple. На ній анонсували одне зі своїх найбільших оновлень — iOS 18.

Трансляція презентації пройшла на YouTube-каналі Apple

Читайте також:

Що нового в оновленні iOS 18

В новій операційній системі стало доступно більше можливостей для персоналізації головного екрану та центру керування. У центрі керування з'явилися додаткові сторінки, які користувачі зможуть регулювати, розміщуючи більше елементів. Крім того, користувачі мають можливість додавати на сторінки швидкого доступу іконки сторонніх програм.

Програму "Фото" в iOS 18 значно змінили. В Apple повідомили, що зміни програми стали найбільшими за її час існування. Додали спільну стрічку знімків та колекції, зібрані з різних тем чи дат. Добірки формуються в реальному часі. Користувачі iOS 18 зможуть регулювати розташування колекцій, щоб отримати найшвидший доступ.

Презентація iOS 18
Головні новинки в операційній системі iOS 18. Фото: X/theapplehub

У програмі "Повідомлення" (IMessage) з'явилася можливість надсилати відкладені повідомлення та форматувати текст. Користувачі iPhone під керуванням iOS 18 можуть застосовувати різні ефекти до повідомлень. Вони відображатимуться в інших користувачів месенджера iMessage.

У iOS 18 додали ігровий режим. У ньому фонова активність інших програм знижується. Це дозволяє підвищити частоту кадрів у запущених іграх. 

Що ще нового в iOS 18

  • Siri можна буде відповісти всього кивком в AirPods.
  • Будь-яку програму можна сховати під відбиток пальця або FaceID. 
  • У додатку Wallet додали можливість надсилати гроші, прикладаючи один iPhone до іншого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Apple збирається створити власний ШІ. Також ми писали, що компанія Nvidia стала однією з найдорожчих у світі.

iPhone
компанії
телефони
технології
Apple

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня