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Новинки от Apple — что будет в обновлении iOS 18

10 июня 2024 21:41
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Стас Кожушко
Редактор
Apple анонсировал новинки в операционной системе iOS 18
Глава Apple Том Кук. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В американском штате Калифорния стартовала ежегодная конференция Worldwide Developers Conference (WWDC), которую проводит компания Apple. На ней анонсировали одно из самых больших обновлений — iOS 18.

Трансляция презентации прошла на YouTube-канале Apple.

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Что нового в обновлении iOS 18

В новой операционной системе стало больше возможностей для персонализации главного экрана и центра управления. В центре управления появились дополнительные страницы, которые пользователи смогут регулировать, размещая больше элементов. Кроме того, пользователи могут добавлять на страницы быстрого доступа иконки сторонних программ.

Программу "Фото" в iOS 18 значительно изменили. В Apple сообщили, что изменения программы стали самыми крупными за ее время существования. Добавили общую ленту снимков и коллекции, собранные по разным темам или датам. Подборки формируются в реальном времени. Пользователи iOS 18 смогут регулировать расположение коллекций, чтобы получить самый быстрый доступ.

Презентация iOS 18
Главные новинки в операционной системе iOS 18. Фото: X/theapplehub

В программе "Сообщения" (IMessage) появилась возможность отправлять отложенные сообщения и форматировать текст. Пользователи iPhone под управлением iOS 18 могут применять различные эффекты к сообщениям. Они будут отображаться у других пользователей мессенджера iMessage.

В iOS 18 добавили игровой режим. В нем фоновая активность других программ снижается. Это позволяет повысить частоту кадров в запущенных играх.

Что еще нового в iOS 18

  • Siri можно будет ответить всего кивком в AirPods.
  • Любое приложение можно скрыть под отпечаток пальца или FaceID.
  • В приложении Wallet добавили возможность посылать деньги, прикладывая один iPhone к другому.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Apple собирается создать собственный ИИ. Также мы писали, что компания Nvidia стала одной из самых дорогих в мире.

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