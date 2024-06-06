Nvidia коштує понад 3 трильйони доларів і є другою найдорожчою компанією у світі і

Обігнала Apple — компанія Nvidia стала однією з найдорожчих у світі
Американська компанія Nvidia, яка взяла курс на виробництво чипів для технологій штучного інтелекту, рекордно зросла вартістю до понад 3 трильйонів доларів. Таким чином Nvidia випередила Apple, посівши друге місце в рейтингу найдорожчих компаній.
Про це повідомляє Reuters у середу, 5 червня.
Nvidia подорожчала до понад 3 трильйонів доларів
"Зростання ринкової вартості Nvidia вище вартості Apple вказує на зміни в Кремнієвій долині, де раніше домінувала компанія Стіва Джобса з моменту випуску iPhone у 2007 році", — зазначає видання.
За даними Reuters, акції Nvidia зросли на 5,2% до 1224,40 доларів, підвищивши вартість компанії до 3,012 трильйона доларів. Ринкова капіталізація Apple останнім часом становила 3,003 трильйона доларів після росту акцій на 0,8%.
Таким чином Nvidia стала другою найдорожчою компанією у світі після Microsoft, який коштує 3,15 трильйона доларів. Однак аналітики вважають, що Nvidia, заробляючи на штучному інтелекті, може випередити й Microsoft.
Що відомо про компанію Nvidia
Як відомо, Nvidia Corporation — американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів (Riva TNT, GeForce) і мультимедійних пристроїв для ПК та ігрових консолей, на кшталт Sony PlayStation 3 та Xbox.
Нагадаємо, що набирають обертів тристоронні перегони між Nvidia, AMD та Intel за лідерство у розробці та впровадженні технологій штучного інтелекту. Компанії анонсували наступне покоління своїх ШІ-чипів.
Також нещодавно компанія Microsoft представила нову категорію персональних комп'ютерів з функціями штучного інтелекту.
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