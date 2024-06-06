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Обогнала Apple — компания Nvidia стала одной из самых дорогих в мире

6 июня 2024 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Nvidia стоит более 3 триллионов долларов и является второй самой дорогой компанией в мире
Мужчина проходит мимо логотипа Nvidia. Фото: REUTERS/Ann Wang
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американская компания Nvidia, взявшая курс на производство чипов для технологий искусственного интеллекта, рекордно выросла стоимостью до более чем 3 триллионов долларов. Таким образом, Nvidia опередила Apple, заняв второе место в рейтинге самых дорогих компаний.

Об этом сообщает Reuters в среду, 5 июня.

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"Рост рыночной стоимости Nvidia выше стоимости Apple указывает на изменения в Кремниевой долине, где ранее доминировала компания Стива Джобса с момента выпуска iPhone в 2007 году", — отмечает издание.

По данным Reuters, акции Nvidia выросли на 5,2% до 1224,40 долларов, повысив стоимость компании до 3,012 триллиона долларов. Рыночная капитализация Apple в последнее время составила 3,003 триллиона долларов после роста акций на 0,8%.

Таким образом, Nvidia стала второй самой дорогой компанией в мире после Microsoft, которая стоит 3,15 триллиона долларов. Однако аналитики полагают, что Nvidia, зарабатывая на искусственном интеллекте, может опередить и Microsoft.

Что известно о компании Nvidia

Как известно, Nvidia Corporation — американский производитель графических процессоров, видеоадаптеров (Riva TNT, GeForce) и мультимедийных устройств для ПК и игровых консолей, вроде Sony PlayStation 3 и Xbox.

Напомним, что набирают обороты трехсторонние гонки между Nvidia, AMD и Intel за лидерство в разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта. Компании анонсировали следующее поколение своих ИИ-чипов.

Также недавно компания Microsoft представила новую категорию персональных компьютеров с функциями искусственного интеллекта.

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искусственный интеллект
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