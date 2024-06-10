Apple разработал новое приложение для планшета iPad

Этого ждали 14 лет — Apple анонсировал новое приложение для iPad
На ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC), которая проходит в городе Купертино (Калифорния, США), компания Apple анонсировала немало новинок. Так, для владельцев планшетов iPad разработчики подготовили долгожданный сюрприз.
Трансляция презентации прошла на YouTube-канале Apple.
Новинка в iPad
Разработчики анонсировали обновление операционной системы iOS 18. Оно касается не только iPhone, но и других гаджетов Apple. Так, например, среди громких новшеств: впервые за 14 лет в iPad появится калькулятор.
Новое приложение "Калькулятор" способно не только выполнять базовые расчеты, но и решать уравнения, а также самые простые задачи по физике. Также улучшена функция распознавания рукописного ввода, которая теперь может исправлять ошибки и удалять текст зачеркиванием.
В iPadOS 18 был реализован редизайн, аналогичный iOS 18, а также Game Mode для игр, функция удаленного управления в Share Play и обновленный дизайн стандартных программ.
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