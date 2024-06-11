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Apple презентувала нову систему штучного інтелекту Apple Intelligence

11 червня 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Компанія Apple презентувала новий штучний інтелект Apple Intelligence
Презентація Apple Intelligence. Фото: twitter.com/theapplehub
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Компанія Apple створила нову програму штучного інтелекту Apple Intelligence, яка змінить взаємодію користувачів із технологіями. Щоправда, поки що штучний інтелект буде англомовним і доступним лише у США.

Презентація Apple Intelligence відбулася на щорічній конференції розробників WWDC 2024. Також її транслювали на YouTube-каналі Apple.

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Фото: twitter.com/theapplehub

Що відомо про Apple Intelligence

Штучний інтелект інтегрували в усі системи й додатки Apple. Нова система здатна не лише розуміти мову та створювати зображення, а й аналізувати особистий контекст кожного користувача. Завдяки цьому на айфоні можна буде автоматично розставляти пріоритети.

Серед інших функцій Apple Intelligence можливість складати стислі резюме текстів, створювати ШІ-картинки, приховувати неважливі сповіщення, а також швидко відповідати на повідомлення. Із появою нового штучного інтелекту на пристроях з'явиться нова функція Genmoji, завдяки якій можна буде за індивідуальним запитом користувача створювати персоналізовані емодзі.

Штучний інтелект від Apple зможе за запитом знайти будь-яке фото й відео. Записи розмов автоматично отримуватимуть текстове розшифрування.

У Siri будуть оновлені інтерфейс і логотип. Завдяки інтегруванню в операційні системи Apple вона отримає можливість скорочувати тести, виокремлюючи найголовніше. Також у Siri тепер інтегровано ChatGPT. Голосовий помічник, отримавши від користувача дозвіл на передачу запиту до ChatGPT, незабаром повертатиметься з відповідями.

Apple Intelligence буде доступний на таких пристроях як:

  • iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 15 Pro;
  • iPad Pro (M1 і більш нові);
  • iPad Air (M1 і більш нові);
  • MacBook Air  (M1 і більш нові);
  • MacBook Pro (M1 і більш нові);
  • iMac (M1 і більш нові);
  • Max mini (M1 і більш нові);
  • Mac Studio (M1 Max і більш нові);
  • Mac Pro (M2 Ultra).

Нагадаємо, компанія Apple анонсувала оновлення операційної системи iOS 18. Одним із нововведень є те, що в iPad з'явиться калькулятор.

Також ми повідомляли про те, що в новій операційній системі стало доступно більше можливостей для персоналізації головного екрану та центру керування.

iPhone
iPad
Apple
технології
штучний інтелект
гаджети

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