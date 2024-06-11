Компания Apple представила новый искусственный интеллект Apple Intelligence

Презентация Apple Intelligence. Фото: twitter.com/theapplehub

Компания Apple создала новую программу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая изменит взаимодействие пользователей с технологиями. Правда, пока искусственный интеллект будет англоязычным и доступным только в США.

Презентация Apple Intelligence состоялась на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024 года. Также ее транслировали на YouTube-канале Apple.

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Фото: twitter.com/theapplehub

Что известно об Apple Intelligence

Искусственный интеллект интегрировали во все системы и приложения Apple. Новая система способна не только понимать язык и создавать изображения, но и анализировать личный контекст каждого пользователя. Благодаря этому на айфоне можно будет автоматически расставлять приоритеты.

Среди прочих функций Apple Intelligence возможность составлять краткие резюме текстов, создавать ИИ-картинки, скрывать неважные уведомления, а также быстро отвечать на сообщения. С появлением нового искусственного интеллекта на устройствах появится новая функция Genmoji, благодаря которой можно будет по индивидуальному запросу пользователя создавать персональные эмодзи.

Искусственный интеллект от Apple сможет по запросу найти любые фото и видео. Записи разговоров будут автоматически получать текстовую расшифровку.

В Siri будут обновленные интерфейс и логотип. Благодаря интегрированию в операционные системы Apple она получит возможность сокращать тесты, выделяя самое главное. Также в Siri теперь интегрирован ChatGPT. Голосовой помощник, получив от пользователя разрешение на передачу запроса в ChatGPT, вскоре будет возвращаться с ответами.

Apple Intelligence будет доступен на таких устройствах как:

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 15 Pro;

iPad Pro (M1 и более новые);

iPad Air (M1 и более новые);

MacBook Air (M1 и более новые);

MacBook Pro (M1 и более новые);

iMac (M1 и более новые);

Max mini (M1 и более новые);

Mac Studio (M1 Max и более новые);

Mac Pro (M2 Ultra).

Напомним, компания Apple анонсировала обновление операционной системы iOS 18. Одним из новшеств является то, что в iPad появится калькулятор.

Также мы сообщали, что в новой операционной системе стало доступно больше возможностей для персонализации главного экрана и центра управления.