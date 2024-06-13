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Apple усовершенствует денежные переводы между пользователями — что известно о Tap to Cash

13 июня 2024 09:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Упрощенный способ перевода средств через iPhone или iWatch — преимущества новой функции от Apple
Телефоны в руках. Фото: x.com/theapplehub
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Пользователи Apple смогут отправлять деньги друг другу, просто прикоснувшись своим iPhone к другому iPhone или iWatch благодаря новой функции Tap to Cash. После обновления операционной системы смартфоны от Apple получат возможность бесконтактных платежей.

Об этом говорится на портале компании.

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Подробнее о Tap to Cash от Apple

С помощью Tap to Cash пользователи могут отправлять и получать средства, держа вместе два устройства iPhone. Например, Tap to Cash можно использовать, чтобы вернуть кому-то деньги за ужин.

Как сообщила компания Apple, новая функция перевода средств позволяет совершать транзакции без раскрытия личной информации. Кроме того, вся платежная информация хранится на специальном чипе Secure Element, что гарантирует конфиденциальность пользователей, поскольку компания не хранит детали транзакций.

Осенью, с выходом новых гаджетов Apple, новая функция будет доступна в iOS 18 и WatchOS 11. В настоящее время эти операционные системы доступны только в бета-версиях для разработчиков.

Что еще стоит знать

Напомним, на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) в Калифорнии компания Apple анонсировала немало новинок. В частности, для владельцев планшетов iPad разработчики анонсировали новое приложение, которого ждали 14 лет.

Мы также писали, что компания Apple создала новую программу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая изменит взаимодействие пользователей с технологиями. Правда, пока искусственный интеллект будет англоязычен и доступен только в США.

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