Apple предупреждает о кибератаке на iPhone

Человек с iPhone в руке. Фото иллюстративное: Macworld

Технологический гигант Apple предупреждает пользователей iPhone в 98 странах о шпионских атаках. При этом компания не уточняет, кто совершает эти противоправные действия.

Об этом сообщает Forbes в четверг, 11 июля.

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Шпионские атаки на iPhone

"Apple обнаружила, что вы стали объектом атаки наемного шпионского программного обеспечения, пытающегося удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID -xxx-", — говорится в сообщении.

В предупреждении не уточняется, кем совершены эти преступные действия, рассылая вредоносные сообщения владельцам iPhone.

Атака, скорее всего, нацелена на отдельных пользователей из-за их деятельности. В октябре 2023 года Apple направила подобные предупреждения нескольким медийщикам и политикам в Индии. Позже на их iPhone обнаружили шпионское программное обеспечение.

Ранее мы сообщали, что основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что запретит использование устройств Apple в своих компаниях, если в них будет интегрирован искусственный интеллект OpenAI на уровне операционной системы.

Пользователи Apple смогут отправлять деньги друг другу, просто прикоснувшись своим iPhone к другому iPhone или iWatch благодаря новой функции Tap to Cash.