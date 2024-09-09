iPhone 16 - ціна, характеристики та перші фото. Характеристики нового Еппл iPhone 16.

Фото нових iPhone 16. Фото: презентація Apple

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Увечері 9 вересня IT-гігант Apple провів свою найважливішу презентацію року. Головною подією івенту, звісно, став анонс нових моделей iPhone. Першою презентованою моделлю став iPhone 16.

Новини.LIVE розповідають про характеристики iPhone 16 та скільки смартфон від Apple коштуватиме.

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З самого початку презентації нових iPhone генеральний директор Apple Тім Кук робив великий акцент на те, що новий смартфон тепер має багато функцій, пов'язаних з ШІ. Наприклад, ви почали писати лист, а ШІ зможе зробити рерайт, доповнити або виправити те, що ви написали.

Робота з ШІ на iPhone 16. Фото: презентація Apple

Крім того, ШІ допомагає камері розпізнавати об'єкти. При наведенні телефону на предмет камера надасть інформацію про нього — від цін у ресторані, який ви побачили, до породи собаки, що зустрілася на вулиці.

Також ви зможете створювати emoji за допомогою ШІ. Крім того, в нових iPhone буде можливість описувати фото чи відео, які треба знайти в медіатеці й ваш смартфон їх покаже. При цьому вся особиста інформація не буде надходити на сервери Apple, тому ця технологія захищена на 100%.

Новий iPhone став на 30% енергоефективнішим. Як зазначили на презентації, графіка теж стала потужнішою та швидшою. Крім того, в iPhone 16 додали кнопку Action Button (раніше вона була тільки у моделях Pro) і нову клавішу, за допомогою якої можна активувати камеру.

iPhone 16 будуть продаватись у п'яти кольорах: ультрамарин, рожевий, блакитний, білий чорний.

Кольори нових iPhone 16. Фото: презентація Apple

Характеристики iPhone 16

Дисплей: 6,1 дюйма

Яскравість: від 1 до 2000 ніт

Процесор: 3-нм чипсет Apple A18

Основна камера: 48 Мп з апертурою f/1,6

Ширококутна камера: сенсор з роздільною здатністю 12 Мп.

Ціна на iPhone 16

Вартість нових смартфонів починається з 799 доларів та 899 доларів за версії на 128 ГБ.