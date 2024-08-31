Айфон 16 — інсайдери показали телефон у кольорі Bronze Gold

iPhone 16 у новому кольорі Bronze Gold. Фото: соцмережі

Інсайдери оприлюднили зображення iPhone 16 у новому та стильному кольорі Bronze Gold. У попередній моделі телефону такого кольору не було.

Про це пишуть інсайдери на платформі X.

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Колір Bronze Gold додає смартфону розкішного вигляду, підкреслюючи елегантність і преміальність нової моделі.

Цей колір стане однією з головних особливостей iPhone 16. Фото: соцмережі

За чутками, цей колір стане однією з головних особливостей iPhone 16, привертаючи увагу шанувальників бренду, які цінують не тільки функціональність, але й естетику.

Варто зазначити, що фото iPhone 16 у новому кольорі публікуються інсайдерами і наразі не можуть бути підтверджені.

iPhone 16 у новому кольорі. Фото: соцмережі

Презентація Apple у 2024 році

Відомо, що презентація відбудеться 9 вересня у театрі Стіва Джобса в Apple Park в Купертіно, Каліфорнія. Час початку заходу — 20:00 за київським часом.

Темою заходу стало It’s Glowtime (Настав час світла) — йдеться про інтерфейс, який буде використовувати новий цифровий помічник Siri на останніх пристроях Apple.

Так, новий iPhone 16 матиме більший розмір екранів на моделях Pro та нові функції камери — спеціальну кнопку для фотографування.

Водночас найбільшою складовою основної презентації стане обговорення Apple Intelligence. Це набір функцій штучного інтелекту компанії, які будуть доступні на всіх нових моделях смартфонів. Також в Apple готують помітні зміни в лінійці розумних годинників AppleWatch та оновлених AirPods.

Додамо, що продажі нових смартфонів плануються після 20 вересня.