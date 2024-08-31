Айфон 16 – инсайдеры показали телефон в цвете Bronze Gold

iPhone 16 в новом цвете Bronze Gold. Фото: соцсети

Инсайдеры обнародовали изображение iPhone 16 в новом и стильном цвете Bronze Gold. У предыдущей модели телефона такого цвета не было.

Об этом пишут инсайдеры на платформе X.

Читайте также:

Как выглядит "золотой" iPhone 16

Цвет Bronze Gold придает смартфону роскошный вид, подчеркивая элегантность и премиальность новой модели.

Этот цвет станет одной из главных особенностей iPhone 16. Фото: соцсети

По слухам, этот цвет станет одной из главных особенностей iPhone 16, привлекая внимание поклонников бренда, которые ценят не только функциональность, но и эстетику.

Стоит отметить, что фото iPhone 16 в новом цвете публикуются инсайдерами и не могут быть подтверждены.

iPhone 16 в новом цвете. Фото: соцсети

Презентация Apple в 2024 году

Известно, что презентация состоится 9 сентября в театре Стива Джобса в Apple Park в Купертино, Калифорния. Время начала мероприятия — 20:00 по киевскому времени.

Темой мероприятия стало It's Glowtime (Настало время света) — речь идет об интерфейсе, который будет использовать новый цифровой помощник Siri на последних устройствах Apple.

Так, новый iPhone 16 будет иметь больший размер экранов на моделях Pro и новые функции камеры — специальную кнопку для фотографирования.

В то же время самой большой составляющей основной презентации станет обсуждение Apple Intelligence. Это набор функций искусственного интеллекта компании, который доступный на всех новых моделях смартфонов. Также в Apple готовят заметные изменения в линейке умных часов AppleWatch и обновленных AirPods.

Добавим, что продажи новых смартфонов планируются после 20 сентября.