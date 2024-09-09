iPhone 16 – цена, характеристики и первые фото. Характеристики нового Эппл iPhone 16.

Фото новых iPhone 16. Фото: презентация Apple

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вечером 9 сентября IT-гигант Apple провел свою важнейшую презентацию года. Главным событием ивента, конечно, стал анонс новых моделей iPhone. Первой представленной моделью стал iPhone 16.

Новини.LIVE рассказывают о характеристиках iPhone 16 и во сколько смартфон от Apple обойдется.

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С самого начала презентации новых iPhone генеральный директор Apple Тим Кук делал большой упор на то, что новый смартфон теперь имеет много функций, связанных с ИИ. К примеру, вы начали писать письмо, а ИИ сможет сделать рерайт, дополнить или исправить то, что вы написали.

Работа с ИИ на iPhone 16. Фото: презентация Apple

Кроме того, ИИ помогает камере распознавать объекты. При наведении телефона на предмет камера предоставит информацию о нем — от цен в ресторане, который вы увидели, до породы встретившейся на улице собаки.

Также вы сможете создавать emoji с помощью ИИ. Кроме того, у новых iPhone будет возможность описывать фото или видео, которые нужно найти в медиатеке, и ваш смартфон их покажет. При этом вся личная информация не будет поступать на серверы Apple, потому эта технология защищена на 100%.

Новый iPhone стал на 30% более энергоэффективным. Как отметили на презентации, графика тоже стала более мощной и быстрой. Кроме того, в iPhone 16 добавили кнопку Action Button (раньше она была только в моделях Pro) и новую клавишу, с помощью которой можно активировать камеру.

iPhone 16 будет продаваться в пяти цветах: ультрамарин, розовый, голубой, белый черный.

Цвета новых iPhone 16. Фото: презентация Apple

Характеристики iPhone 16

Дисплей: 6,1 дюйма

Яркость: от 1 до 2000 нит

Процессор: 3-нм чипсет Apple A18

Основная камера: 48 Мп с апертурой f/1,6

Широкоугольная камера: сенсор с разрешением 12 Мп.

Цена на iPhone 16

Стоимость новых смартфонов начинается с 799 долларов и 899 долларов по версии 128 ГБ.