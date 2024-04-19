Apple видалила WhatsApp і Threads з App Store в Китаї — яка причина

WhatsApp в App Store. Ілюстративне фото: соцмережі

Компанія Apple в п'ятницю, 19 квітня, оголосила про видалення застосунків WhatsApp і Threads з магазину додатків App Store для китайських користувачів. Причиною цього стало розпорядження уряду КНР щодо національної безпеки.

Про це пише Reuters.

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Видалення додатків WhatsApp і Threads для Китаю

"Компанія Apple повідомила, що видалила додатки WhatsApp і Threads компанії Meta Platforms зі свого китайського магазину App Store після розпорядження китайського уряду, який послався на міркування національної безпеки", — йдеться у матеріалі.

Крім того, з App Store були видалені ще два іноземних додатки — Telegram і Signal.

Видання пише, що видалення цих застосунків свідчить про зростаючу нетерпимість з боку центрального уряду Китаю до деяких іноземних сервісів обміну повідомленнями, які "виходять з-під його контролю".

Крім того, це показує меншу свободу дій для Apple в Китаї.

Водночас інші додатки від Meta — Facebook, Instagram і Messenger залишаються доступними для завантаження. Також це стосується YouTube та X.

"Адміністрація кіберпростору Китаю наказала видалити ці додатки з китайської вітрини, виходячи з міркувань національної безпеки", — йдеться у відповіді Apple на запит.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України будуть блокувати сумнівні акаунти в популярній соцмережі TikTok. Воно буде відбуватися спільно з адміністрацією відеохостингу.

Також ми писали, що TikTok готує додаток з обміну фотографіями, який називатиметься TikTok Notes. Представники підтвердили, що застосунок в розробці.