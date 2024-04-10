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TikTok готує вбивцю Instagram — коли запрацює новий застосунок

10 квітня 2024 20:10
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
TikTok готує для Instagram неприємний сюрприз — яким буде новий додаток для фото
TikTok проти Instagram. Фото: theinfluencers.com.au
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Днями в соцмережі X опублікований скриншот, з якого стало зрозумілим, що TikTok готує додаток з обміну фотографіями, який називатиметься TikTok Notes. Втім, представники TikTok також підтвердили, що застосунок в розробці.

Про це повідомив TechCrunch.

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Протягом останніх кількох днів користувачі TikTok отримують спливаючі повідомлення про новий додаток TikTok Notes для обміну фотографіями.

 

TikTok готує вбивцю Instagram — як працюватиме новий застосунок - фото 1

У повідомленні йдеться про те, що компанія незабаром запускає "новий додаток для фотопостів" під назвою TikTok Notes, і в ньому можна буде ділитися наявними фото користувачів.

TikTok підтвердив, що працює над додатком, але уточнив, що він ще не доступний.

"В межах постійного прагнення до інновацій ми вивчаємо способи розширити можливості нашої спільноти створювати та ділитися своєю творчістю за допомогою фотографій і тексту в спеціальному просторі для цих форматів", — сказав представник TikTok.


 

TikTok готує вбивцю Instagram — як працюватиме новий застосунок - фото 2
Зображення: TikTok

Конкуренція додатків

TikTok та Meta жорстко конкурують за простір соціальних мереж. У той час, як перший готується до запуску програми для обміну фотографіями, компанія Meta випустила вертикальний відеоплеєр для Facebook.

TikTok також експериментує з різними форматами, такими як 30-хвилинні відео і навіть текстовими постами, як в X і Threads.

Раніше в США Палата представників ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону роботи TikTok на території країни. Також з моменту оголошення наміру заборонити TikTok чимало американських користувачів цієї соцмережі висловилися проти цього.

Instagram
TikTok
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фото
Meta
застосунок

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