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TikTok готовит убийцу Instagram — когда заработает новое приложение

10 апреля 2024 20:10
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
TikTok готовит для Instagram неприятный сюрприз — каким будет новое приложение для фото
TikTok против Instagram. Фото: theinfluencers.com.au
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

На днях в соцсети X опубликован скриншот, из которого стало ясно, что TikTok готовит приложение по обмену фотографиями под названием TikTok Notes. Впрочем, представители TikTok также подтвердили, что приложение находится в разработке.

Об этом сообщил TechCrunch.

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В последние несколько дней пользователи TikTok получают всплывающие сообщения о новом приложении TikTok Notes для обмена фотографиями.

 

TikTok готовит убийцу Instagram - как будет работать новое приложение - фото 1

В сообщении говорится, что компания вскоре запускает "новое приложение для фотопостов" под названием TikTok Notes, и в нем можно будет делиться существующими фото пользователей.

TikTok подтвердил, что работает над приложением, но уточнил, что оно еще не доступно.

"В рамках постоянного стремления к инновациям мы изучаем способы расширить возможности нашего сообщества создавать и делиться своим творчеством с помощью фотографий и текста в специальном пространстве для этих форматов", — сказал представитель TikTok.

 

TikTok готовит убийцу Instagram - как будет работать новое приложение - фото 2
Изображение: TikTok

Конкуренция приложений

TikTok и Meta жестко конкурируют за пространство социальных сетей. В то время как первый готовится к запуску программы для обмена фотографиями, компания Meta выпустила вертикальный видеоплейер для Facebook.

TikTok также экспериментирует с разными форматами, такими как 30-минутные видео и даже текстовыми постами, такими как в X и Threads.

Ранее в США Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы TikTok на территории страны. Также с момента объявления намерения запретить TikTok многие американские пользователи этой соцсети высказались против этого.

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