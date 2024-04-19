Apple удалила WhatsApp и Threads из App Store в Китае — какая причина

WhatsApp в App Store. Иллюстративное фото: соцсети

Компания Apple в пятницу, 19 апреля, объявила об удалении приложений WhatsApp и Threads из магазина приложений App Store для китайских пользователей. Причиной этого стало распоряжение правительства КНР по национальной безопасности.

Об этом пишет Reuters.

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Удаление приложений WhatsApp и Threads для Китая

"Компания Apple сообщила, что удалила приложения WhatsApp и Threads компании Meta Platforms из своего китайского магазина App Store после распоряжения китайского правительства, сославшегося на соображения национальной безопасности", — говорится в материале.

Кроме того, из App Store были удалены еще два иностранных приложения — Telegram и Signal.

Издание пишет, что удаление этих приложений свидетельствует о растущей нетерпимости со стороны центрального правительства Китая к некоторым иностранным сервисам обмена сообщениями, которые "выходят из-под его контроля".

Кроме того, это показывает меньшую свободу действий для Apple в Китае.

В то же время другие приложения от Meta - Facebook, Instagram и Messenger остаются доступными для загрузки. Это также касается YouTube и X.

"Администрация киберпространства Китая приказала удалить эти приложения с китайской витрины, исходя из соображений национальной безопасности", — говорится в ответе Apple на запрос.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины будут блокировать сомнительные аккаунты в популярной соцсети TikTok. Оно будет проходить совместно с администрацией видеохостинга.

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