Apple удалила WhatsApp и Threads из App Store в Китае — какая причина
Компания Apple в пятницу, 19 апреля, объявила об удалении приложений WhatsApp и Threads из магазина приложений App Store для китайских пользователей. Причиной этого стало распоряжение правительства КНР по национальной безопасности.
Об этом пишет Reuters.
Удаление приложений WhatsApp и Threads для Китая
"Компания Apple сообщила, что удалила приложения WhatsApp и Threads компании Meta Platforms из своего китайского магазина App Store после распоряжения китайского правительства, сославшегося на соображения национальной безопасности", — говорится в материале.
Кроме того, из App Store были удалены еще два иностранных приложения — Telegram и Signal.
Издание пишет, что удаление этих приложений свидетельствует о растущей нетерпимости со стороны центрального правительства Китая к некоторым иностранным сервисам обмена сообщениями, которые "выходят из-под его контроля".
Кроме того, это показывает меньшую свободу действий для Apple в Китае.
В то же время другие приложения от Meta - Facebook, Instagram и Messenger остаются доступными для загрузки. Это также касается YouTube и X.
"Администрация киберпространства Китая приказала удалить эти приложения с китайской витрины, исходя из соображений национальной безопасности", — говорится в ответе Apple на запрос.
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