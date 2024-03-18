Земля може втратити атмосферу через супутники — вчені шокували зізнанням

Великий супутник над планетою Земля. Зображення: Jose Luis Stephen

За підрахунками фахівців, наразі навколо Землі обертається майже 7 тисяч супутників, які виконують життєво важливі функції. З кожним роком їх кількість збільшується. Відправляють їх у космос як державні агенства, так і приватні компанії. Але нещодавно вчені прийшли до висновку, що супутники можуть знищити атмосферу нашої планети. Відповідно життя у Сонячній системі ризикує зникнути назавжди.

Відповідну теоретичну наукову статтю опублікувала докторант Університету Ісландії Сьєрра Солтер-Хант у грудні 2023 року. Наразі праця перебуває на сайті препринтів arXiv. Пише Live Science.

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Відповідно до гіпотези науковиці, масиви комерційних супутників, такі як мережа Starlink від SpaceX, можуть послабити магнітне поле Землі та спричинити знищення її атмосфери.

Солтер-Хант вважає, що це може статися через металевий пил, який утворюється в результаті згоряння виведених з експлуатації супутників у земній атмосфері.

Цей пил нібито здатен утворювати "магнітний щит" навколо планети. Що своєю чергою потенційно призводить до скорочення досяжності магнітосфери Землі вдвічі. Це робить планету чуттєвою до радіації та сонячних бур.

Дослідниця впевнена, що у найближчі десятиліття кількість металевого пилу в атмосфері може зрости в мільярди разів. І це не дивно, адже космічні агенства та комерційні компанії продовжують відправляти на орбіту Землі супутники. Лише за 2022 рік було здійснено понад 150 запусків у космос. Ця кількість не зменшилася 2023 року.

Така тенденція, попереджає вчена, може призвести до створення "ідеальної провідної мережі" навколо нашої планети, яка буде переносити електричний заряд.

Найгірший сценарій передбачає, що збільшення рівня радіації може почати "здирати" зовнішні краї атмосфери. Це явище вже спостерігалося на планетах, таких як Марс і Меркурій.

Супутник на орбіті Землі. Зображення: Adobe Stock

Варто зауважити, наразі це лише припущення, які потребують переконливих доказів. Деякі дослідники вважають, що такі сценарії є надто спекулятивними або ґрунтуються на недостатньо обґрунтованих припущеннях.

Щоб довести гіпотезу про магнітне екранування, необхідно зробити моделювання розселення металевого пилу в атмосфері, його тривалості та провідності.

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