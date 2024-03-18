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Атмосфера Земли в большой опасности из-за спутников — ученые ошарашили признанием

18 марта 2024 21:44
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Земля может потерять атмосферу из-за спутников — ученые шокировали признанием
Большой спутник над планетой Земля. Изображение: Jose Luis Stephen
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

По подсчетам специалистов, вокруг Земли вращается почти 7 тысяч спутников, выполняющих жизненно важные функции. С каждым годом их количество увеличивается. Отправляют их в космос как государственные агенства, так и частные компании. Но недавно ученые пришли к выводу, что спутники могут уничтожить атмосферу нашей планеты. Соответственно, жизнь в Солнечной системе рискует исчезнуть навсегда.

Соответствующая теоретическая научная статья была опубликована докторантом Университета Исландии Сьеррой Солтер-Хант в декабре 2023 года. В настоящее время труд находится на сайте препринтов arXiv. Пишет Live Science.

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Согласно гипотезе ученой, массивы коммерческих спутников, такие как сеть Starlink от SpaceX, могут ослабить магнитное поле Земли и вызвать уничтожение ее атмосферы.

Солтер-Хант считает, что это может произойти из-за металлической пыли, которая образуется в результате сгорания выведенных из эксплуатации спутников в земной атмосфере.

Эта пыль вроде как способна образовывать "магнитный щит" вокруг планеты. Что в свою очередь потенциально приводит к сокращению досягаемости магнитосферы Земли вдвое. Это делает планету чувствительной к радиации и солнечным бурям.

Исследовательница уверена, что в ближайшие десятилетия количество металлической пыли в атмосфере может возрасти в миллиард раз. И это неудивительно, ведь космические агентства и коммерческие компании продолжают отправлять спутники на орбиту Земли. Только за 2022 год было совершено более 150 запусков в космос. Это количество не уменьшилось в 2023 году.

Такая тенденция, предупреждает ученая, может привести к созданию "идеальной проводной сети" вокруг нашей планеты, которая будет переносить электрический заряд.

Худший сценарий предполагает, что увеличение уровня радиации может начать "взрывать" внешние края атмосферы. Это явление уже наблюдалось на планетах, таких как Марс и Меркурий.

 

Земля может потерять атмосферу из-за спутников - ученые шокировали признанием
Спутник на орбите Земли. Изображение: Adobe Stock

Стоит отметить, что это только предположения, требующие убедительных доказательств. Некоторые исследователи считают, что такие сценарии слишком спекулятивны или основываются на недостаточно обоснованных предположениях.

Чтобы доказать гипотезу о магнитном экранировании, необходимо произвести моделирование расселения металлической пыли в атмосфере, ее продолжительности и проводимости.

Ранее мы писали, что Марс способен поменять климат Земли.

Напомним, мы сообщали, что ученые открыли загадочное явление, происходящее в атмосфере нашей планеты.

Также мы рассказывали, какие опасности нам угрожают из космоса и могут спровоцировать исчезновение жизни в Солнечной системе.

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