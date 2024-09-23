ChatGPT 4 потребує багато води та електрики — скільки саме

Американська науково-дослідницька організація, що розроблює штучний інтелект OpenAI. Фото: Reuters

Сервери ChatGPT-4 використовують значну кількість енергії та води для охолодження в процесі обробки запитів. Наприклад, для створення електронного листа зі 100 слів потрібно 519 мілілітрів води.

Про це повідомляє The Washington Post.

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За даними Pew Research Center, близько чверті американців скористалися ChatGPT з моменту його запуску у 2022 році, а кожен запит потребує певних ресурсів. Сервери чат-бота використовують значну кількість енергії для обробки запитів, а їхнє охолодження в центрах обробки даних впливає на навколишнє середовище.

The Washington Post разом із дослідниками з Каліфорнійського університету визначили, що для написання середнього електронного листа зі 100 слів GPT-4 використовує 519 мілілітрів води для охолодження серверів, що становить трохи більше однієї пляшки.

Якщо надсилати такий лист щотижня протягом року, потрібно 27 літрів води.

Схема The Washington Post використання води для охолодження ChatGPT. Фото: скриншот

Кожен запит до ChatGPT проходить через сервер, що виконує тисячі обчислень, генеруючи значну кількість тепла.

"Часто для охолодження обладнання та підтримки його працездатності використовують системи водопостачання", — йдеться в повідомленні.

Екологи стверджують, що навіть в ідеальних умовах центри обробки даних часто є одними з найбільших споживачів води в містах, де вони розташовані.

Зазначається, що удеяких випадках замість води використовуються великі кондиціонерні системи, особливо в регіонах з обмеженими водними ресурсами або дешевою електроенергією.

"ШІ може бути енергоємним, тому ми постійно працюємо над підвищенням ефективності", — сказала Кайла Вуд, представник OpenAI.

Нагадаємо, для документального фільму "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") було використано ШІ для відтворення його голосу.

Раніше ми писали, що розробники OpenAI представили нову серію моделі штучного інтелекту під назвою o1. Вона здатна "мислити", як людина, ретельно обдумуючи задачі, перш ніж дати відповідь.