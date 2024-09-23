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ChatGPT-4 потребляет пол-литра воды на каждые 100 слов

23 сентября 2024 09:06
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
ChatGPT 4 требует много воды и электричества — сколько именно
Американская научно-исследовательская организация, разрабатывающая искусственный интеллект OpenAI. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Серверы ChatGPT-4 используют большое количество энергии и воды для охлаждения в процессе обработки запросов. Например, для создания электронного письма из 100 слов требуется 519 миллилитров воды.

Об этом сообщает The Washington Post.

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По данным Pew Research Center, около четверти американцев воспользовались ChatGPT с момента его запуска в 2022 году, а каждый запрос требует определенных ресурсов. Серверы чат-бота используют значительное количество энергии для обработки запросов, а их охлаждение в центрах обработки данных влияет на окружающую среду. 

The Washington Post вместе с исследователями из Калифорнийского университета определили, что для написания среднего электронного письма из 100 слов GPT-4 использует 519 миллилитров воды для охлаждения серверов, что составляет чуть больше одной бутылки.

Если отправлять такое письмо еженедельно в течение года, потребуется 27 литров воды.

ChatGPT-4 потребляет пол литра воды на каждые 100 слов - фото 1
Схема The Washington Post использование воды для охлаждения ChatGPT. Фото: скриншот

Каждый запрос к ChatGPT проходит через сервер, выполняющий тысячи вычислений, генерируя значительное количество тепла.

"Часто для охлаждения оборудования и поддержания его работоспособности используют системы водоснабжения", — говорится в сообщении.

Экологи утверждают, что даже в идеальных условиях центры обработки данных часто являются одними из крупнейших потребителей воды в городах, где они расположены.

Отмечается, что в некоторых случаях вместо воды используются большие кондиционерные системы, особенно в регионах с ограниченными водными ресурсами или дешевой электроэнергией.

"ИИ может быть энергоемким, поэтому мы постоянно работаем над повышением эффективности", — сказала Кайла Вуд, представитель OpenAI.

Напомним, для документального фильма "За свою свободу надо бороться" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайле ("Да Винчи") было использовано ИИ для воспроизведения его голоса.

Ранее мы писали, что разработчики OpenAI представили новую серию модели искусственного интеллекта под названием o1. Она способна "мыслить", как человек, тщательно обдумывая задачи, прежде чем дать ответ.

искусственный интеллект вода экологическая угроза ChatGPT экология

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