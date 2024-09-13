Вчені навчили штучний інтелект OpenAI o1 розв'язувати складні задачі з математики та фізики

Американська науково-дослідницька організація, що розроблює штучний інтелект OpenAI. Фото: Reuters

Розробники OpenAI представили нову серію моделі штучного інтелекту під назвою o1. Вона здатна "мислити", як людина, ретельно обдумуючи задачі, перш ніж дати відповідь.

Про це повідомляє пресслужба компанії OpenAI у п'ятницю, 13 вересня.

Читайте також:

OpenAI навчила о1 думати, як людина

Розробники стверджують, що нова модель може витрачати більше часу на розв'язання складної задачі, щоб обдумати все, як це робила б людина. Таким чином, модель о1 може розв'язувати наукові проблеми, задачі з програмування, математики та навіть квантової фізики.

Вчені вже провели тести, які демонстрували значно кращі результати роботи о1 порівняно з ChatGPT. Обом версіям штучного інтелекту запропонували розв'язати складні задачі з фізики, хімії та біології, які розв'язують аспіранти у вищих навчальних закладах та інститутах. Під час кваліфікаційного екзамену Міжнародної математичної олімпіади новітня модель о1 правильно розв'язала 83% задач, а от версія GPT-4 впоралася лише з 13% задач.

Показники результативності GPT4 та o1. Фото: openai.com

Крім того, OpenAI представила o1-mini. Це швидша в роботі та дешевша версія моделі штучного інтелекту, яку оптимізували для використання в програмуванні. Розробники кажуть, що вона буде на 80% дешевша за модель о1-preview (о1).

Як отримати доступ до o1 від OpenAI

Доступ до нових моделей уже отримали користувачі ChatGPT Plus і Team. Розробники з відповідним рівнем доступу до API також можуть почати тестування. Компанія планує розширювати доступ до моделей найближчим часом. Попри це розробники попередили, що презентована лише рання версія моделей, тож попереду ще будуть регулярні оновлення та вдосконалення. Моделі серії GPT розвиватимуть й надалі разом з новітньою серією о1