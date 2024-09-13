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Разработчики OpenAI научили ИИ думать, как человек — модель o1 решает сложные математические задачи

13 сентября 2024 13:19
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Ученые научили искусственный интеллект OpenAI o1 решать сложные задачи по математике и физике
Американская научно-исследовательская организация, разработавшая искусственный интеллект OpenAI. Фото: Reuters
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Разработчики OpenAI представили новую серию модели искусственного интеллекта под названием o1. Она способна "мыслить" как человек, тщательно обдумывая задачи прежде чем дать ответ.

Об этом сообщает пресс-служба компании OpenAI в пятницу, 13 сентября.

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Разработчики утверждают, что новая модель может тратить больше времени на решение сложной задачи, чтобы обдумать все, как это делал бы человек. Таким образом, модель о1 может решать научные проблемы, задачи по программированию, математике и даже квантовой физике.

Ученые уже провели тесты, которые демонстрировали значительно лучшие результаты работы о1 по сравнению с ChatGPT. Обеим версиям искусственного интеллекта было предложено решить сложные задачи по физике, химии и биологии, которые решают аспиранты в высших учебных заведениях и институтах. Во время квалификационного экзамена Международной математической олимпиады новейшая модель о1 правильно разрешила 83% задач, а вот версия GPT-4 справилась только с 13% задач.

OpenAI о1
Показатели результативности GPT4 и o1. Фото: openai.com

Кроме того, OpenAI представила o1-mini. Это более быстрая в работе и более дешевая версия модели искусственного интеллекта, оптимизированная для использования в программировании. Разработчики говорят, что она будет на 80% дешевле модели о1-preview (о1).

Как получить доступ к o1 от OpenAI

Доступ к новым моделям уже получили пользователи ChatGPT Plus и Team. Разработчики с соответствующим уровнем доступа к API также могут начать тестирование. Компания планирует расширять доступ к моделям в ближайшее время. Несмотря на это, разработчики предупредили, что представлена только ранняя версия моделей, поэтому впереди еще будут регулярные обновления и усовершенствования. Модели серии GPT будут развивать и дальше вместе с новейшей серией о1

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