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Для глядачів до 18 років — YouTube вводить довгоочікувану заборону для дітей

10 червня 2024 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
YouTube заборонить глядачам до 18 років відео про зброю — деталі
Шокований хлопчик дивиться у планшет. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Популярна відеоплатформа YouTube змінює політику щодо показів матеріалів про зброю. Таким чином деякі відео будуть заборонені для глядачів, яким менш як 18 років. Заборона вступить у дію з 18 червня.

Про це повідомляють на сторінці YouTube.

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Відео про зброю будуть заборонені для дітей

Згідно з новою політикою, YouTube заборонить контент, який містить зображення саморобної та автоматичної вогнепальної зброї для користувачів платформи до 18 років. Крім того, буде заборонено й навчальні відео про зняття запобіжних пристроїв.

"Починаючи з 18 червня 2024 року, певний контент, який показує, як знімати захисні пристрої, буде заборонено. Вміст, який демонструє використання саморобної вогнепальної зброї, автоматичної вогнепальної зброї та певних аксесуарів до вогнепальної зброї, матиме вікове обмеження", — зазначили в техпідтримці.

У YouTube наголосили, що під заборону підпадає реальне використання вогнепальної зброї, однак це не стосується відеоігор, кліпів або іншого художнього контенту. Платформа також може робити винятки для контенту з суспільним інтересом, такого як кадри з військовими або поліцейськими.

Нагадаємо, що YouTube відкрив для користувачів свій ігровий розділ Playables, який раніше був ексклюзивним для підписників YouTube Premium. 

Додамо, що за даними маркетингової компанії Lifesight, YouTube став найкращою платформою соціальних медіа за кількістю відвідувань.

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