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Для зрителей до 18 лет — YouTube вводит долгожданный запрет для детей

10 июня 2024 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
YouTube запретит зрителям до 18 лет видео об оружии — подробности
Шокированный мальчик смотрит в планшет. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Популярная видеоплатформа YouTube изменяет политику по показам материалов об оружии. Таким образом, некоторые видео будут запрещены для зрителей, которым менее 18 лет. Запрет вступит в силу с 18 июня.

Об этом сообщают на странице YouTube.

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Видео об оружии будут запрещены для детей

Согласно новой политике, YouTube запретит контент, содержащий изображение самодельного и автоматического огнестрельного оружия для пользователей платформы до 18 лет. Кроме того, будут запрещены и обучающие видео о снятии предохранительных устройств.

"Начиная с 18 июня 2024 года, определенный контент, показывающий, как снимать защитные устройства, будет запрещен. Содержимое, демонстрирующее использование самодельного огнестрельного оружия, автоматического огнестрельного оружия и определенных аксессуаров к огнестрельному оружию, будет иметь возрастное ограничение", — отметили в тежподдержке.

В YouTube подчеркнули, что под запрет подпадает реальное использование огнестрельного оружия, однако это не касается видеоигр, клипов или другого художественного контента. Платформа также может делать исключения для контента с общественным интересом, такого как кадры с военными или полицейскими.

Напомним, что YouTube открыл для пользователей свой игровой раздел Playables, который раньше был эксклюзивным для подписчиков YouTube Premium.

Добавим, что по данным маркетинговой компании Lifesight, YouTube стал лучшей платформой социальных медиа по количеству посещений.

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