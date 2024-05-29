Як просто та швидко припинити перегрів смартфона влітку — лайфхак

Функціональний чохол для смартфона. Фото: lifewire.com

Влітку смартфони схильні до сильного нагрівання. Для цього може бути багато причин, але про найочевиднішу чомусь мало хто здогадується.

Про це написав ITechua.

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Чому виникає нагрівання

Найбезпечніша температура використання телефона становить від 0 °C до 35 °C. Якщо пристрій сильно перегріється, це може призвести до:

розрядження або несправності акумулятора;

раптового вимкнення смартфона;

розплавлення апарату.

Процесори сучасних телефонів досить сильно нагрівають пристрій, наприклад, під великими навантаженнями гаджети можуть розігрітися навіть до 40-45 °C.

Тому телефони сьогодні проєктуються так, щоб тепло відводилося на корпус або на раму апарату.

При цьому, майже всі користувачі захищають свої смартфони чохлом, який є додатковою "ковдрою" для апарата. Втім, деякі чохли мають спеціальні вирізи з боків, щоб телефон міг природним способом охолоджуватися.

Як запобігти перегріванню

Щоб охолодити смартфон, достатньо на якийсь час зняти чохол. Коли пристрій охолоне, його можна повернути. Але зовсім відмовлятися від чохла не варто, адже він додатково захищає гаджет від ударів та падінь.

Раніше ми писали, як підзарядити смартфон без електроенергії та повербанка. Також розповідали, як забезпечити роботу інтернету без світла.