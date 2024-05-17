Названо спосіб підзарядки смартфона без електроенергії та повербанків

Як підзарядити смартфон без електроенергії та повербанка — надійний спосіб
17 травня 2024 19:45
Портативна динамо-машина. Фото: @XCreation
Відключення електроенергії в Україні внаслідок російських обстрілів цивільної інфраструктури змушують людей мати альтернативні джерела підзарядки смартфонів, щоб не залишитися без зв'язку. Єдиний недолік повербанків та зарядних станцій — їм самим потрібна зарядка, тому експерти радять придивитися до портативних динамо-машинок.
Про це написав Telegraf.
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На що звернути увагу
- При купівлі динамо-машини пам’ятайте, що більшість телефонів вимагають 5V та щонайменше 1A для зарядки.
- Не забудьте перевірити наявність адаптерів для пристрою.
- Дізнайтеся, скільки часу знадобиться для заряджання телефону, адже слабкі моделі вимагатимуть значних фізичних зусиль, щоб зарядити батарею телефона до 100%.
- Важливий критерій — здатність машинки підтримувати генерацію стабільного струму. Якщо стабільність не підтримуватиметься, то така зарядка може бути шкідливою для батареї телефона.
- Нарешті врахуйте суб’єктивний фактор — наскільки вам буде зручно крутити ручку машинки.
Раніше ми писали, як змінились ціни на повербанки, зарядні станції та ліхтарі. Також розповідали, як користуватися повербанком, щоб він прослужив довго.
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