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Як підзарядити смартфон без електроенергії та повербанка — надійний спосіб

17 травня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Названо спосіб підзарядки смартфона без електроенергії та повербанків
Портативна динамо-машина. Фото: @XCreation
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Відключення електроенергії в Україні внаслідок російських обстрілів цивільної інфраструктури змушують людей мати альтернативні джерела підзарядки смартфонів, щоб не залишитися без зв'язку. Єдиний недолік повербанків та зарядних станцій — їм самим потрібна зарядка, тому експерти радять придивитися до портативних динамо-машинок.

Про це написав Telegraf.

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На що звернути увагу

  1. При купівлі динамо-машини пам’ятайте, що більшість телефонів вимагають 5V та щонайменше 1A для зарядки.
  2. Не забудьте перевірити наявність адаптерів для пристрою.
  3. Дізнайтеся, скільки часу знадобиться для заряджання телефону, адже слабкі моделі вимагатимуть значних фізичних зусиль, щоб зарядити батарею телефона до 100%.
  4. Важливий критерій — здатність машинки підтримувати генерацію стабільного струму. Якщо стабільність не підтримуватиметься, то така зарядка може бути шкідливою для батареї телефона.
  5. Нарешті врахуйте суб’єктивний фактор — наскільки вам буде зручно крутити ручку машинки.

 

Раніше ми писали, як змінились ціни на повербанки, зарядні станції та ліхтарі. Також розповідали, як користуватися повербанком, щоб він прослужив довго.

електроенергія
телефони
гаджети
смартфон
блекаут

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