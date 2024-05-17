Назван способ подзарядки смартфона без электроэнергии и повербанков

Портативная динамо-машина. Фото: @XCreation

Отключение электроэнергии в Украине в результате российских обстрелов гражданской инфраструктуры заставляют людей иметь альтернативные источники подзарядки смартфонов, чтобы не остаться без связи. Единственный недостаток повербанков и зарядных станций — им самим нужна зарядка, поэтому эксперты советуют присмотреться к портативным динамо-машинам.

Об этом написал Telegraf.

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На что обратить внимание

При покупке динамо-машины помните, что большинство телефонов требуют 5V и по меньшей мере 1A для зарядки. Не забудьте проверить наличие адаптеров для устройства. Узнайте, сколько времени потребуется для зарядки телефона, ведь слабые модели потребуют значительных физических усилий, чтобы зарядить батарею телефона до 100%. Немаловажный критерий — способность машинки поддерживать генерацию стабильного тока. Если стабильность не будет поддерживаться, то такая зарядка может быть вредна для батареи телефона. Наконец-то учтите субъективный фактор — насколько вам будет удобно крутить ручку машинки.

Раньше мы писали, как изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари. Также рассказывали, как пользоваться повербанком, чтобы он прослужил долго.