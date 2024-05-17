Назван способ подзарядки смартфона без электроэнергии и повербанков

Как подзарядить смартфон без электроэнергии и повербанка — надежный способ
17 мая 2024 19:45
Портативная динамо-машина. Фото: @XCreation
Отключение электроэнергии в Украине в результате российских обстрелов гражданской инфраструктуры заставляют людей иметь альтернативные источники подзарядки смартфонов, чтобы не остаться без связи. Единственный недостаток повербанков и зарядных станций — им самим нужна зарядка, поэтому эксперты советуют присмотреться к портативным динамо-машинам.
Об этом написал Telegraf.
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На что обратить внимание
- При покупке динамо-машины помните, что большинство телефонов требуют 5V и по меньшей мере 1A для зарядки.
- Не забудьте проверить наличие адаптеров для устройства.
- Узнайте, сколько времени потребуется для зарядки телефона, ведь слабые модели потребуют значительных физических усилий, чтобы зарядить батарею телефона до 100%.
- Немаловажный критерий — способность машинки поддерживать генерацию стабильного тока. Если стабильность не будет поддерживаться, то такая зарядка может быть вредна для батареи телефона.
- Наконец-то учтите субъективный фактор — насколько вам будет удобно крутить ручку машинки.
Раньше мы писали, как изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари. Также рассказывали, как пользоваться повербанком, чтобы он прослужил долго.
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