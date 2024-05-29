Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Эксперты назвали простой метод остановить перегрев смартфона летом arrow

Эксперты назвали простой метод остановить перегрев смартфона летом

29 мая 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как просто и быстро прекратить перегрев смартфона летом — лайфхак
Функциональный чехол для смартфона. Фото: lifewire.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Летом смартфоны склонны к сильному нагреву. Для этого может быть много причин, но о самой очевидной почему-то мало кто догадывается.

Об этом написал ITechua.

Читайте также:

Почему возникает нагрев

Самая безопасная температура использования телефона составляет от 0 °C до 35 °C. Если устройство сильно перегреется, это может привести к:

  • разрядке или неисправности аккумулятора;
  • внезапному выключению смартфона;
  • расплавлению аппарата

Процессоры современных телефонов достаточно сильно нагревают устройство, например, под большими нагрузками гаджеты могут разогреться даже до 40-45 °C.

Потому телефоны сейчас проектируются так, чтоб тепло отводилось на корпус либо на раму аппарата.

При этом, почти все пользователи защищают свои смартфоны чехлом, который является дополнительным "одеялом" для аппарата. Впрочем, некоторые чехлы имеют специальные вырезы по бокам, чтобы телефон мог естественным способом охлаждаться.

Как предотвратить перегревание

Чтобы охладить смартфон, достаточно на время снять чехол. Когда устройство остынет, его можно вернуть. Но совсем отказываться от чехла не стоит, он дополнительно защищает гаджет от ударов и падений.

Раньше мы писали, как подзарядить смартфон без электроэнергии и повербанка. Также рассказывали, как обеспечить работу интернета без света.

телефоны
лайфхаки
смартфон
советы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали