Как просто и быстро прекратить перегрев смартфона летом — лайфхак

Функциональный чехол для смартфона. Фото: lifewire.com

Летом смартфоны склонны к сильному нагреву. Для этого может быть много причин, но о самой очевидной почему-то мало кто догадывается.

Об этом написал ITechua.

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Почему возникает нагрев

Самая безопасная температура использования телефона составляет от 0 °C до 35 °C. Если устройство сильно перегреется, это может привести к:

разрядке или неисправности аккумулятора;

внезапному выключению смартфона;

расплавлению аппарата

Процессоры современных телефонов достаточно сильно нагревают устройство, например, под большими нагрузками гаджеты могут разогреться даже до 40-45 °C.

Потому телефоны сейчас проектируются так, чтоб тепло отводилось на корпус либо на раму аппарата.

При этом, почти все пользователи защищают свои смартфоны чехлом, который является дополнительным "одеялом" для аппарата. Впрочем, некоторые чехлы имеют специальные вырезы по бокам, чтобы телефон мог естественным способом охлаждаться.

Как предотвратить перегревание

Чтобы охладить смартфон, достаточно на время снять чехол. Когда устройство остынет, его можно вернуть. Но совсем отказываться от чехла не стоит, он дополнительно защищает гаджет от ударов и падений.

Раньше мы писали, как подзарядить смартфон без электроэнергии и повербанка. Также рассказывали, как обеспечить работу интернета без света.