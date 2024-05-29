ТОП-8 найкращих камерафонів у 2024 році

Смартфон замінив фотоапарат. Фото: thecommonwanderer.com

Усі найкращі телефони 2024 року мають чудові камери, які можуть робити дивовижні фотографії. Виробники смартфонів пропонують унікальні функції, широкий спектр об’єктивів та різноманітну кількість мегапікселів.

Рейтинг склали фахівці CNET.

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Телефон із більшою кількістю лінз або мегапікселів не обов’язково кращий у створенні знімків. Такі пристрої, як iPhone 15 Pro і Pixel 8 Pro, використовують більші датчики зображення та програмні доповнення для обчислювальної фотографії на основі штучного інтелекту. А камера Samsung Galaxy S24 Ultra може робити одні з найкращих фотографій зі збільшенням, які тільки можна отримати з телефону.

Втім, ідеальної камери смартфона для всіх не існує. Експерти CNET протестували пристрої в реальних ситуаціях: як вони балансують експозицію, обробляють кольори та наскільки вони прості у користуванні.

Xiaomi 14 Ultra

Найкращий камерафон 2024 року

Фото: cnet.com

Завдяки датчику основної камери, який набагато більший, ніж у будь-якого з його конкурентів, широкій діафрагмі та розробленій Leica оптиці, Xiaomi 14 Ultra здатен робити одні з найкращих зображень.

Величезний динамічний діапазон та чіткість необроблених файлів вказують на можливість створювати знімки не гірші за повнорозмірні бездзеркальні камери.

На особливу увагу заслуговує висококонтрастний чорно-білий режим Leica 14 Ultra для чітких монохромних фотографій, яким не потрібна жодна постобробка.

Щоб зробити смартфон повноцінною камерою, Xiaomi продає Photography Kit, який включає футляр та руків'я, що забезпечує фізичне керування камерою.

До ТОП-8 камерафонів потрапили

Apple iPhone 15 Pro / Pro Max — найкращі камери iPhone преміумкласу.

— найкращі камери iPhone преміумкласу. Google Pixel 8 Pro — найкращі камери Google.

— найкращі камери Google. Samsung Galaxy S24 Ultra — найкращі фото із зумом.

— найкращі фото із зумом. Google Pixel 8 — найкраща камера до 700 доларів.

— найкраща камера до 700 доларів. Google Pixel 7а — найкраща камера до 500 доларів.

— найкраща камера до 500 доларів. Apple iPhone 15 — оптимальна камера для повсякденного використання.

— оптимальна камера для повсякденного використання. Apple iPhone 13 — найкраща бюджетна камера iPhone.

Раніше ми представляли ТОП-5 бюджетних смартфонів з якісними камерами. Також писали про кращі недорогі смартфони, якість яких вища за їхню ціну.