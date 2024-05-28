Три найкращі бюджетні смартфони за співвідношенням ціни та можливостей

Дешеві моделі телефонів бувають вдалими. Фото: academyorthopedics.com

Не кожен українець може дозволити собі флагманський телефон, але на ринку є достатньо пропозицій отримати недорогі гаджети з просунутими функціями. Вибираємо бюджетні смартфони за ціною до 10 000 грн.

Про це написав NV.

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Ulefone Armor 22 8/256 ГБ

Ціна: 9500 грн

Фото: notebookcheck.net

Міцний смартфон з акумулятором 6600 мАг, який витримає без підзарядки до трьох днів роботи. Через велику батарею пристрій доволі важкий — 324 г за товщини корпусу 15 мм. Він має високий ступінь пило- та вологозахисту за стандартом IP69K.

За таких характеристик отримав пристойний 6,5-дюймовий дисплей з IPS-матрицею та частотою оновлення 120 Гц. Процесор MediaTek Helio G96 та 8 ГБ оперативки чудово підходять для повсякденних завдань. Хоча камера з двома сенсорами по 64 МП досить посередня.

Motorola G84 12/256 ГБ

Ціна: 9999 грн

Фото: phonearena.com

На відміну від попереднього телефону, важить лише 168 г за товщини корпусу 7,6 мм. Гарний 6,5-дюймовий дисплей з P-OLED матрицею отримав частоту оновлення 120 Гц. Має середнього рівня чипсет Qualcomm Snapdragon 695, але розпоряджається аж 12 ГБ оперативки, що є рідкістю для цього цінового сегмента. Камера 50+8 МП вдень знімає нормально, увечері — посередньо.

Серед переваг смартфона — акумулятор 5000 мАг. Серед недоліків — досить повільна зарядка потужністю лише 30 Вт.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256 ГБ

Ціна: 9999 грн

Фото: xiaomiui.net

Бюджетний смартфон з потужними характеристиками. Насамперед має 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей на 2400×1080 пікселів з частотою оновлення 120 Гц. Працює на процесорі MediaTek Helio G99 Ultra, має 8 ГБ оперативки та 256 ГБ накопичувача. Отримав чудову камеру 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп. А батарея 5000 мАг, заряджається блоком живлення потужністю 67 Вт до 100% лише за 50 хвилин.

Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.