Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Кращі бюджетні смартфони, якість яких вища за їхню ціну arrow

Кращі бюджетні смартфони, якість яких вища за їхню ціну

28 травня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Три найкращі бюджетні смартфони за співвідношенням ціни та можливостей
Дешеві моделі телефонів бувають вдалими. Фото: academyorthopedics.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Не кожен українець може дозволити собі флагманський телефон, але на ринку є достатньо пропозицій отримати недорогі гаджети з просунутими функціями. Вибираємо бюджетні смартфони за ціною до 10 000 грн.

Про це написав NV.

Читайте також:

Ulefone Armor 22 8/256 ГБ

Ціна: 9500 грн

 

Кращі бюджетні смартфони, якість яких вища за їхню ціну - фото 1
Фото: notebookcheck.net

Міцний смартфон з акумулятором 6600 мАг, який витримає без підзарядки до трьох днів роботи. Через велику батарею пристрій доволі важкий — 324 г за товщини корпусу 15 мм. Він має високий ступінь пило- та вологозахисту за стандартом IP69K.

За таких характеристик отримав пристойний 6,5-дюймовий дисплей з IPS-матрицею та частотою оновлення 120 Гц. Процесор MediaTek Helio G96 та 8 ГБ оперативки чудово підходять для повсякденних завдань. Хоча камера з двома сенсорами по 64 МП досить посередня.

Motorola G84 12/256 ГБ

Ціна: 9999 грн

 

Кращі бюджетні смартфони, якість яких вища за їхню ціну - фото 2
Фото: phonearena.com

На відміну від попереднього телефону, важить лише 168 г за товщини корпусу 7,6 мм. Гарний 6,5-дюймовий дисплей з P-OLED матрицею отримав частоту оновлення 120 Гц. Має середнього рівня чипсет Qualcomm Snapdragon 695, але розпоряджається аж 12 ГБ оперативки, що є рідкістю для цього цінового сегмента. Камера 50+8 МП вдень знімає нормально, увечері — посередньо.

Серед переваг смартфона — акумулятор 5000 мАг. Серед недоліків — досить повільна зарядка потужністю лише 30 Вт.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256 ГБ

Ціна: 9999 грн

 

Кращі бюджетні смартфони, якість яких вища за їхню ціну - фото 3
Фото: xiaomiui.net

Бюджетний смартфон з потужними характеристиками. Насамперед має 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей на 2400×1080 пікселів з частотою оновлення 120 Гц. Працює на процесорі MediaTek Helio G99 Ultra, має 8 ГБ оперативки та 256 ГБ накопичувача. Отримав чудову камеру 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп. А батарея 5000 мАг, заряджається блоком живлення потужністю 67 Вт до 100% лише за 50 хвилин.

Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.

телефони
Xiaomi
гаджети
смартфон
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби