Три лучших бюджетных смартфона по соотношению цены и возможностей

Дешевые модели телефонов бывают удачными. Фото: academyorthopedics.com

Не каждый украинец может позволить себе флагманский телефон, но на рынке достаточно предложений получить недорогие гаджеты с продвинутыми функциями. Выбираем бюджетные смартфоны по цене до 10 000 грн.

Об этом написал NV.

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Ulefone Armor 22 8/256 ГБ

Цена: 9500 грн

Фото: notebookcheck.net

Прочный смартфон с аккумулятором 6600 мАч, который выдержит без подзарядки до трех дней работы. Из-за большой батареи устройство довольно тяжелое — 324 г при толщине корпуса 15 мм. Он имеет высокую степень пыле- и влагозащиты по стандарту IP69K.

При таких характеристиках получил приличный 6,5-дюймовый дисплей с IPS-матрицей и частотой обновления 120 Гц. Процессор MediaTek Helio G96 и 8 ГБ оперативной памяти прекрасно подходят для повседневных задач. Хотя камера с двумя сенсорами по 64 МП достаточно посредственная.

Motorola G84 12/256 ГБ

Цена: 9999 грн

Фото: phonearena.com

В отличие от предыдущего телефона весит всего 168 г при толщине корпуса 7,6 мм. Хороший 6,5-дюймовый дисплей с матрицей P-OLED получил частоту обновления 120 Гц. Имеет среднего уровня чипсет Qualcomm Snapdragon 695, но распоряжается 12 ГБ оперативной памяти, что является редкостью для этого ценового сегмента. Камера 50+8 МП днем снимает нормально, вечером — средне.

Среди преимуществ смартфона — аккумулятор 5000 мАч. Среди недостатков — довольно медленная зарядка мощностью всего 30 Вт.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256 ГБ

Цена: 9999 грн

Фото: xiaomiui.net

Бюджетный смартфон с мощными характеристиками. Прежде всего, имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей на 2400×1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Работает на процессоре MediaTek Helio G99 Ultra, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Получил отличную камеру 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп. А батарея 5000 мАч заряжается блоком питания мощностью 67 Вт до 100% всего за 50 минут.

Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.