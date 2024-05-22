ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi в разных ценовых категориях в 2024 году

Различные модели смартфонов Xiaomi. Фото: nextpit.com

Лучшие телефоны Xiaomi не так известны в мире, как устройства Apple или Samsung. Но компания выпустила ряд отличных смартфонов во всех ценовых категориях.

Рейтинг составил Tech Radar.

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1. Xiaomi 14

Лучший смартфон

Фото: phonearena.com

Дата выпуска: февраль 2024 года.

февраль 2024 года. Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 RAM. 12 ГБ.

Snapdragon 8 Gen 3 RAM. 12 ГБ. Память: 256 ГБ/512 ГБ.

256 ГБ/512 ГБ. Аккумулятор: 4610 мАч.

4610 мАч. Задняя камера: 50 МП (широугольная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 3,2x оптическая).

50 МП (широугольная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 3,2x оптическая). Фронтальная камера: 32 МП.

2. Xiaomi 13T Pro

Лучший универсал

Фото: gsmarena.com

Дата выпуска: сентябрь 2023 года.

сентябрь 2023 года. Чипсет: MediaTek Dimensity 9200 Plus.

MediaTek Dimensity 9200 Plus. Память: 12 ГБ/16 ГБ и 256 ГБ/512 ГБ.

12 ГБ/16 ГБ и 256 ГБ/512 ГБ. Аккумулятор: 5000 мАч.

5000 мАч. Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 2x оптический).

50 МП (широкоугольная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 2x оптический). Фронтальная камера: 20 МП.

3. Xiaomi 13

Лучший компактный телефон

Фото: notebookcheck.net

Дата выпуска: март 2023 года.

март 2023 года. Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 2. Память: 8 ГБ/12 ГБ и 256 ГБ.

8 ГБ/12 ГБ и 256 ГБ. Аккумулятор: 4500 мАч.

4500 мАч. Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 10 МП (телефото) + 12 МП (сверхширокоугольная).

50 МП (широкоугольная) + 10 МП (телефото) + 12 МП (сверхширокоугольная). Фронтальная камера: 32 МП.

4. Xiaomi Black Shark 5 Pro

Лучший игровой телефон

Фото: phonearena.com

Дата выпуска: июнь 2022 года.

июнь 2022 года. Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1. Память: 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ и 128 ГБ/256 ГБ.

8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ и 128 ГБ/256 ГБ. Аккумулятор: 4650 мАч.

4650 мАч. Задняя камера: 108 МП (широкоугольная) + 13 МП (ультраширокоугольная) + 5 МП (телемакро).

108 МП (широкоугольная) + 13 МП (ультраширокоугольная) + 5 МП (телемакро). Фронтальная камера: 32 МП.

5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Лучший бюджетный телефон

Фото: phonearena.com

Дата выпуска: март 2022 года.

март 2022 года. Чипсет: Snapdragon 695.

Snapdragon 695. Память: 6/8 ГБ и 64/128 ГБ.

6/8 ГБ и 64/128 ГБ. Аккумулятор: 5000 мАч.

5000 мАч. Задняя камера: 108 МП (широкоугольная) + 8 МП (ультраширокоугольная) + 2 МП (телемакро).

108 МП (широкоугольная) + 8 МП (ультраширокоугольная) + 2 МП (телемакро). Фронтальная камера: 16 МП.

Ранее Xiaomi 14 попал в пятерку лучших смартфонов Android 2024 года. Также Xiaomi выпустила отличные беспроводные наушники всего за 518 грн.