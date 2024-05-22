ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi в разных ценовых категориях в 2024 году

Эксперты провели тесты и составили рейтинг лучших телефонов Xiaomi в 2024 году
22 мая 2024 19:55
Различные модели смартфонов Xiaomi. Фото: nextpit.com
Лучшие телефоны Xiaomi не так известны в мире, как устройства Apple или Samsung. Но компания выпустила ряд отличных смартфонов во всех ценовых категориях.
Рейтинг составил Tech Radar.
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1. Xiaomi 14
Лучший смартфон
- Дата выпуска: февраль 2024 года.
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 RAM. 12 ГБ.
- Память: 256 ГБ/512 ГБ.
- Аккумулятор: 4610 мАч.
- Задняя камера: 50 МП (широугольная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 3,2x оптическая).
- Фронтальная камера: 32 МП.
2. Xiaomi 13T Pro
Лучший универсал
- Дата выпуска: сентябрь 2023 года.
- Чипсет: MediaTek Dimensity 9200 Plus.
- Память: 12 ГБ/16 ГБ и 256 ГБ/512 ГБ.
- Аккумулятор: 5000 мАч.
- Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 2x оптический).
- Фронтальная камера: 20 МП.
3. Xiaomi 13
Лучший компактный телефон
- Дата выпуска: март 2023 года.
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2.
- Память: 8 ГБ/12 ГБ и 256 ГБ.
- Аккумулятор: 4500 мАч.
- Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 10 МП (телефото) + 12 МП (сверхширокоугольная).
- Фронтальная камера: 32 МП.
4. Xiaomi Black Shark 5 Pro
Лучший игровой телефон
- Дата выпуска: июнь 2022 года.
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1.
- Память: 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ и 128 ГБ/256 ГБ.
- Аккумулятор: 4650 мАч.
- Задняя камера: 108 МП (широкоугольная) + 13 МП (ультраширокоугольная) + 5 МП (телемакро).
- Фронтальная камера: 32 МП.
5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Лучший бюджетный телефон
- Дата выпуска: март 2022 года.
- Чипсет: Snapdragon 695.
- Память: 6/8 ГБ и 64/128 ГБ.
- Аккумулятор: 5000 мАч.
- Задняя камера: 108 МП (широкоугольная) + 8 МП (ультраширокоугольная) + 2 МП (телемакро).
- Фронтальная камера: 16 МП.
Ранее Xiaomi 14 попал в пятерку лучших смартфонов Android 2024 года. Также Xiaomi выпустила отличные беспроводные наушники всего за 518 грн.
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