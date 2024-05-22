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Эксперты провели тесты и составили рейтинг лучших телефонов Xiaomi в 2024 году

22 мая 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi в разных ценовых категориях в 2024 году
Различные модели смартфонов Xiaomi. Фото: nextpit.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Лучшие телефоны Xiaomi не так известны в мире, как устройства Apple или Samsung. Но компания выпустила ряд отличных смартфонов во всех ценовых категориях.

Рейтинг составил Tech Radar.

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1. Xiaomi 14

Лучший смартфон

 

Эксперты протестировали и составили рейтинг лучших телефонов Xiaomi в 2024 году - фото 1
Фото: phonearena.com
  • Дата выпуска: февраль 2024 года.
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 RAM. 12 ГБ.
  • Память: 256 ГБ/512 ГБ.
  • Аккумулятор: 4610 мАч.
  • Задняя камера: 50 МП (широугольная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 3,2x оптическая).
  • Фронтальная камера: 32 МП.

2. Xiaomi 13T Pro

Лучший универсал

 

Эксперты протестировали и составили рейтинг лучших телефонов Xiaomi в 2024 году - фото 2
Фото: gsmarena.com
  • Дата выпуска: сентябрь 2023 года.
  • Чипсет: MediaTek Dimensity 9200 Plus.
  • Память: 12 ГБ/16 ГБ и 256 ГБ/512 ГБ.
  • Аккумулятор: 5000 мАч.
  • Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 2x оптический).
  • Фронтальная камера: 20 МП.

3. Xiaomi 13

Лучший компактный телефон

 

Эксперты протестировали и составили рейтинг лучших телефонов Xiaomi в 2024 году - фото 3
Фото: notebookcheck.net
  • Дата выпуска: март 2023 года.
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2.
  • Память: 8 ГБ/12 ГБ и 256 ГБ.
  • Аккумулятор: 4500 мАч.
  • Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 10 МП (телефото) + 12 МП (сверхширокоугольная).
  • Фронтальная камера: 32 МП.

4. Xiaomi Black Shark 5 Pro

Лучший игровой телефон

 

Эксперты протестировали и составили рейтинг лучших телефонов Xiaomi в 2024 году - фото 4
Фото: phonearena.com
  • Дата выпуска: июнь 2022 года.
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1.
  • Память: 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ и 128 ГБ/256 ГБ.
  • Аккумулятор: 4650 мАч.
  • Задняя камера: 108 МП (широкоугольная) + 13 МП (ультраширокоугольная) + 5 МП (телемакро).
  • Фронтальная камера: 32 МП.

5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Лучший бюджетный телефон

 

Эксперты протестировали и составили рейтинг лучших телефонов Xiaomi в 2024 году - фото 5
Фото: phonearena.com
  • Дата выпуска: март 2022 года.
  • Чипсет: Snapdragon 695.
  • Память: 6/8 ГБ и 64/128 ГБ.
  • Аккумулятор: 5000 мАч.
  • Задняя камера: 108 МП (широкоугольная) + 8 МП (ультраширокоугольная) + 2 МП (телемакро).
  • Фронтальная камера: 16 МП.

Ранее Xiaomi 14 попал в пятерку лучших смартфонов Android 2024 года. Также Xiaomi выпустила отличные беспроводные наушники всего за 518 грн.

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