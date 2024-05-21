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Xiaomi выпустила прекрасные беспроводные наушники всего за 518 грн — характеристики

21 мая 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi выпустила качественные наушники Redmi Buds 6 Active по цене 13 долларов
Redmi Buds 6 Active. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники Redmi Buds 6 Active с качественным звучанием и высокой автономностью работы. Причем за хороший набор характеристик просят всего 13 долларов.

Об этом сообщил Gizmochina.

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Характеристики

Наушники могут похвастаться большим 14,2 мм драйвером и встроенным шумоподавлением. Эта технология помогает минимизировать шум во время звонков даже при скорости ветра до 4 м/с.

Общее время автономной работы Buds 6 Active составляет 30 часов в сочетании с зарядным футляром. На одной зарядке Redmi Buds 6 Active обеспечивают 6 часов автономной работы. Быстрая 10-минутная зарядка прибавляет 1 час прослушивания. Также бюджетные наушники Xiaomi поддерживают Bluetooth 5.4.

 

Xiaomi выпустила великолепные беспроводные наушники всего за 518 грн.
Фото: Xiaomi

Redmi Buds 6 Active доступен в трех цветах: черном, синем и белом.

Цена и доступность

Redmi Buds 6 Active доступен для заказа в Китае по цене 99 юаней, что составляет 13 долларов (примерно 518 грн).

Пока неизвестно, будет ли Buds 6 Active официально продаваться на других рынках, но площадки типа AliExpress до сих пор работают и отправляют заказы, в частности в Украину.

Ранее Xiaomi выпустила мощные смартфоны для футбольных болельщиков и фанатов Гарри Поттера.

Китай
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