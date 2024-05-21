Xiaomi випустила якісні навушники Redmi Buds 6 Active за ціною 13 доларів

Xiaomi випустила чудові бездротові навушники лише за 518 грн — характеристики
Компанія Xiaomi представила бюджетні TWS-навушники Redmi Buds 6 Active з якісним звучанням та високою автономністю роботи. При чому за гарний набір характеристик просять лише 13 доларів.
Про це повідомив Gizmochina.
Характеристики
Навушники можуть похвалитися великим 14,2 мм драйвером та вбудованим шумозаглушенням. Ця технологія допомагає мінімізувати шум під час дзвінків, навіть за швидкості вітру до 4 м/с.
Загальний час автономної роботи Buds 6 Active становить 30 годин у поєднанні із зарядним футляром. На одній зарядці Redmi Buds 6 Active забезпечують 6 годин автономної роботи. Швидка 10-хвилинна зарядка дає 1 годину прослуховування. Також бюджетні навушники Xiaomi підтримують Bluetooth 5.4.
Redmi Buds 6 Active доступний у трьох кольорах: чорному, синьому та білому.
Ціна та доступність
Наразі Redmi Buds 6 Active доступний для замовлення в Китаї за ціною 99 юанів, що становить 13 доларів (приблизно 518 грн).
Поки невідомо, чи буде Buds 6 Active офіційно продаватися на інших ринках, але майданчики на кшталт AliExpress досі працюють та відправляють замовлення, зокрема в Україну.
Раніше Xiaomi випустила потужні смартфони для футбольних вболівальників та фанатів Гаррі Поттера.
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