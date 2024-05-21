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Xiaomi випустила чудові бездротові навушники лише за 518 грн — характеристики

21 травня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi випустила якісні навушники Redmi Buds 6 Active за ціною 13 доларів
Redmi Buds 6 Active. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компанія Xiaomi представила бюджетні TWS-навушники Redmi Buds 6 Active з якісним звучанням та високою автономністю роботи. При чому за гарний набір характеристик просять лише 13 доларів.

Про це повідомив Gizmochina.

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Характеристики

Навушники можуть похвалитися великим 14,2 мм драйвером та вбудованим шумозаглушенням. Ця технологія допомагає мінімізувати шум під час дзвінків, навіть за швидкості вітру до 4 м/с.

Загальний час автономної роботи Buds 6 Active становить 30 годин у поєднанні із зарядним футляром. На одній зарядці Redmi Buds 6 Active забезпечують 6 годин автономної роботи. Швидка 10-хвилинна зарядка дає 1 годину прослуховування. Також бюджетні навушники Xiaomi підтримують Bluetooth 5.4.

 

Xiaomi випустила чудові бездротові навушники лише за 518 грн — характеристики - фото 1
Фото: Xiaomi

Redmi Buds 6 Active доступний у трьох кольорах: чорному, синьому та білому.

Ціна та доступність

Наразі Redmi Buds 6 Active доступний для замовлення в Китаї за ціною 99 юанів, що становить 13 доларів (приблизно 518 грн).

Поки невідомо, чи буде Buds 6 Active офіційно продаватися на інших ринках, але майданчики на кшталт AliExpress досі працюють та відправляють замовлення, зокрема в Україну.

Раніше Xiaomi випустила потужні смартфони для футбольних вболівальників та фанатів Гаррі Поттера.

Китай
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