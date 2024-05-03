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Xiaomi випустила потужний смартфон, який сподобається футбольним вболівальникам

3 травня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi випустила футбольний смартфон у стилі чемпіонів світу — збірної Аргентини
Redmi Note 13 Pro+ Word Champions Edition. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Xiaomi представила Redmi Note 13 Pro+ Word Champions Edition, щоб відсвяткувати свою 10 річницю на індійському ринку смартфонів. Версія телефона поставляється у спеціальній роздрібній упаковці, синьо-білий дизайн якої натхненний футбольною збірною Аргентини — чемпіоном світу 2022 року.

Про це повідомила GSMarena.

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У комплект входить адаптер живлення та золотистий інструмент для вилучення SIM-картки з логотипом Аргентинської футбольної асоціації (AFA). На задній панелі смартфона зображена цифра 10, яка символізує роки роботи Xiaomi в Індії та номер футболки капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Також Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition поставляється з кастомізованим інтерфейсом, включаючи спеціальний екран блокування, шпалери та іконки. В іншому він не відрізняється від стандартної версії смартфона.

 

Xiaomi випустила потужний смартфон, який сподобається футбольним вболівальникам - фото 1
Фото: Xiaomi

Основні характеристики Redmi Note 13 Pro+

  • Дисплей: 6,67" AMOLED, 68B кольорів, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 1800 ніт (пік), роздільна здатність 1220x2712px.
  • Чипсет: Mediatek Dimensity 7200 Ultra.
  • Камери: 200 МП (ширококутна) + 8 МП (надширококутна) + 2 МП (макро); селфі 16 МП (ширококутна).
  • Акумулятор: 5000 мАг, дротова зарядка 120 Вт.

Ціна

Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition поставляється в єдиній конфігурації 12 ГБ/512 ГБ за ціною 455 доларів.

Раніше стало відомо, що Xiaomi першою випустить смартфон з найновішим та найпотужнішим процесором. Також ми повідомляли, що Xiaomi випустила смартфон з великим екраном та батареєю 5000 мАг за 90 доларів.

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