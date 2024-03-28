Xiaomi випустила смартфон за ціною 90 доларів з великим екраном та батареєю 5000 мАг

Poco C61. Фото: 91mobiles.com

Poco, суббренд Xiaomi вийшов у сегмент дешевих телефонів із запуском смартфона Poco C61 в Індії. Пристрій пропонує великий дисплей, плавну роботу для повсякденних завдань та довговічну батарею за більш як привабливою ціною.

Про це повідомив GizChina.

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Дисплей

Телефон отримав 6,71-дюймовим IPS-дисплей з роздільною здатністю 1650 x 720 пікселів. Екран не найчіткіший, але має частоту оновлення 90 Гц. Скло Corning Gorilla Glass 3 забезпечує певну стійкість до подряпин.

Процесор

Poco C61 має чип MediaTek Helio G36. Це надійний процесор для повсякденних завдань. Доступні конфігурації: 4 ГБ/64 ГБ або 6 ГБ/128 ГБ.

Фото: financialexpress.com

Камера

Задня камера має дизайн, подібний до флагманів, але функціональність значно скромніша. Вона оснащена 8 МП основним датчиком та додатковим 0,08 МП для вимірювання глибини. Селфі-камера використовує 5 МП сенсор.

Інші характеристики

Смартфон отримав акумулятор місткістю 5000 мАг, що гарантує тривалу автономну роботу. Хоча зарядка потужністю 10 Вт здається повільною.

Poco C61 має сканер відбитків пальців на бічній панелі, 3,5 мм роз'ємом для навушників, слот для microSD.

Ціна за версію 4 ГБ/64 ГБ — 90 доларів.

Раніше Xiaomi випустила стильний повербанк вагою 93 г за ціною 18 доларів. Також дуже дешевий смартфон Xiaomi Redmi 12С увійшов до ТОП-10 найпопулярніших телефонів світу.